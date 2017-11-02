В Москве стоящие в очереди за iPhone X могут греться в бесплатных автобусах

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Евгений Пригожин ответил на обвинения США во вмешательстве в выборы

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что не связан с «фабрикой троллей» в Петербурге и не вмешивался в выборы президента США, передало РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Ни компания «Конкорд», ни иные структуры, принадлежащие бизнесмену, «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы», говорится в заявлении.

Сегодня интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) заявило, что агрегатор Google News с 27 октября прекратил выдачу в поиске его новостей. Кроме того, из сервиса удален весь архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. ФАН обвинило Google в политической цензуре и обещало пожаловаться в ФАС.

РБК писал, что ФАН входит в «фабрику медиа» из 16 порталов. В феврале 2017 г. их общая аудитория оценивалась в 36 млн человек, аудитория ФАН — в 11 млн человек. В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», а возможным инвестором обеих «фабрик» называл структуры Евгения Пригожина.

По этим данным, «фабрика троллей» могла быть связана с выборами в США через предположительно связанное с Пригожиным Агентство интернет-исследований. Именно оно, подозревают американские власти, продвигало в соцсетях «поляризующие общество» высказывания по острым, в том числе расовым, проблемам во время кампании Дональда Трампа в 2016 г.

В октябре бывший «тролль», работавший в Агентстве интернет-исследований, рассказал «Дождю» о целях работы с общественным мнением в США. «У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель – настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы», – объяснил он.