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Apple предупредила о возможности «выгорания» дисплеев на iPhone X

Дисплей на новых iPhone X может быть подвержен выгоранию и «другим визуальным изменениям», сообщает Mashable со ссылкой на сообщение техподдержки Apple.

Выгорание — это дефект, при котором на экране при смене изображения остается часть старого изображения. Проблема обычно возникает, когда в течение длительного периода на смартфоне установлена высокая контрастность изображения.

Издание считает, что Apple заранее предупреждает о дефекте, потому что проблема может стать очень распространенной.

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