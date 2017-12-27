Верховный суд принял иск Telegram к ФСБ

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Россия и Exxon завершили разбирательство по «Сахалину-1»

Судебное разбирательство между Россией и американской ExxonMobil о взыскании средств по проекту «Сахалин-1» завершено.

В системе «СПАРК-Маркетинг» опубликован контракт Минфина с адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» от 21 декабря о представлении юридической фирмой интересов РФ в процессе, инициированном Exxon Neftegas Limited в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма. По сути, контракт подписан уже по факту оказания услуг, так как срок их предоставления, согласно документу, с 1 октября по 21 декабря.

Официальных заявлений стороны в последние дни не делали. Однако источник, знакомый с ходом процесса, подтвердил «Интерфаксу», что разбирательство действительно закончено.

И Минфин, и Exxon от комментариев воздержались. Услуги адвокатского бюро обошлись Минфину в 16,2 млн руб.

ExxonMobil подала в суд на Россию в апреле 2015 г. Ее «дочка» ExxonNeftagas - оператор проекта «Сахалин-1» - с 2008 г. пытается перейти со ставки налога на прибыль в 35%, установленной в соглашении о разделе продукции проекта «Сахалин-1», на ставку в 24%, а с 2009 г. - на ставку в 20%, установленную Налоговым кодексом. Однако СРП-проект имеет статус закона, и любые поправки могут быть внесены только судом. На этом основании российские чиновники последовательно отказывали Exxon в снижении ставки налога. С тех пор американская компания ежегодно выплачивает сначала 20% налога на прибыль, а после проведения камеральных налоговых проверок доплачивает оставшиеся 15% под протестом.

По оценке ExxonMobil, к марту 2017 г. общая сумма оспариваемых налогов выросла до $637 млн. ExxonMobil предложила списать порядка половины суммы, а оставшиеся средства зачесть в счет будущих платежей компании по налогу на прибыль. Компромисс достигнут не был, и Exxon обратилась в суд.

12 сентября министр финансов Антон Силуанов подписал от имени России мировое соглашение с «дочкой» ExxonMobil – Exxon Neftegas Limited по спору о налогах для проекта «Сахалин-1». Перед этим премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин может заключить мировое соглашение с Exxon по иску на $637 млн. Условия мировой конфиденциальны.