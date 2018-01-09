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Kodak собирается создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту

Производитель фотоматериалов и оборудования - компания Eastman Kodak, основанная в 1888 г., собирается создать собственную блокчейн-платформу для регистрации интеллектуальных прав KODAKOne и выпустить криптовалюту Kodakcoin, пишут Bloomberg и Market Watch.

Компания собирается провести ICO для запуска блокчейн-платформы 31 января 2018 г. «Используя технологию блокчейн, KODAKOne создаст цифровой реестр прав собственности, в котором фотографы смогут регистрировать как новые, так и архивные работы, получая на них лицензию», - говорится в пресс-релизе компании.

Kodak собирается сотрудничать с Wenn Digital по созданию реестра прав собственности. «Для многих в технологической отрасли blockchain и «криптовалюта» - это горячие слова, но для фотографов... эти слова являются ключом к решению, казалось бы, неразрешимых проблем», связанных с защитой авторских прав, сказал гендиректор Kodak Джефф Кларк.

На фоне новости акции компании на торгах в Нью-Йорке подорожали более чем на 120%. По данным на 15:22 по местному времени (23:22 мск), бумаги Eastman Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались по цене $6,94 за штуку (+124,5% по сравнению с ценой на закрытии предыдущего дня торгов).