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Состояние Цукерберга сократилось на $3,3 млрд после объявления об изменении ленты Facebook

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на $3,3 млрд после объявления об изменении принципа формирования ленты в социальной сети, пишет Bloomberg.

В пятницу Цукерберг сообщил, что лента Facebook теперь будет в большей степени ориентирована на сообщения от друзей пользователей в противовес рекламе и новостному контенту.

Цукерберг отметил, что готов к сокращению времени нахождения пользователей в Faceboоk после внесения изменений. «Но я также ожидаю, что время, которое вы потратите на Facebook, будет более ценным», – сказал он.

После этого сообщения акции Facebоok подешевели на 4,5%, а состояние Цукерберга сократилось на $3,3 млрд до $74 млрд. Он опустился с четвертого на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по данным Bloomberg Billionaires Index.