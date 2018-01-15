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Эрнст, Картозия и Алешковский получили премии правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства 2017 г. в области средств массовой информации, передает «Интерфакс». Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн руб. каждая.

Как ранее рассказала ТАСС пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, одна премия традиционно присуждается по предложению Медведева. В этот раз он предложил отметить посмертно бывшего главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея за продвижение гуманистических ценностей в СМИ.

Премия за организацию трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню ВМФ, присуждена гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, его первому заместителю Александру Файфману и главному режиссеру канала Роману Бутовскому. Гендиректор телекомпании «Пятница» Николай Картозия награжден за новые творческие форматы телевидения. Дмитрий Алешковский и другие сотрудники портала «Такие дела» – Валерий Панюшкин и Дмитрий Хитаров – получили премию за создание нового формата информационного портала по поддержке благотворительности в России.

Тележурналист Николай Дроздов не смог присутствовать на церемонии, так как находится в экспедиции в Австралии.

Журналистка Маргарита Лянге награждена премией за серию публикаций по проблемам межэтнических отношений. Журналист Игорь Свинаренко получил премию за цикл публицистических произведений. Также премия присуждена сотрудникам Красноярского информационного телевидения, сотрудникам отдела происшествий акционерного общества «Коммерсант» и журналистам редакционно-издательского дома «Постнаука».

«Выбор номинантов на премию всегда дело непростое... Тем не менее мы его сделали с помощью экспертного совета, руководствуясь тремя основными принципами журналистики: достоверность, объективность и, конечно, значимость работ номинантов для развития нашего общества», - сказал Медведев на церемонии вручения.

Премии Правительства в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции на русском языке, сообщила пресс-служба правительства. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.