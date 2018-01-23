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Суд попросил истцов уточнить сумму требований к Apple

Тверской суд Москвы оставил без движения четыре иска владельцев iPhone к ООО «Эппл рус» по поводу замедления работы смартфонов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Заявители требовали безвозмездно устранить намеренное замедление работы iPhone. Однако в исках не была обозначена сумма имущественного требования, в результате суд не смог определить подсудность. Истцам предложено в срок до 15 февраля устранить эти недостатки, в противном случае заявления будут возвращены.

Помимо указанных четырех заявлений в Тверской суд 19 января поступило еще три иска к ООО «Эппл рус».

Как сообщали «Ведомости», в одном из первых исков гражданин требовал компенсации морального вреда на сумму 777 777 руб. и безвозмездной замены аккумулятора смартфона, в еще одном заявлении другой истец требовал от компании 55 000 руб. и устранения недостатков устройства.

Владельцы iPhone начали подавать иски к Apple после снижения скорости работы старых моделей. В конце 2017 г. компания признала проблему и принесла официальные извинения.

В Apple объяснили, что операционная система iOS была скорректирована таким образом, чтобы замедлить выполнение определенных заданий, требующих наибольших затрат вычислительных ресурсов. Это потребовалось, поскольку используемые в iPhone литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность, а в некоторых условиях, например в холодную погоду или при низком уровне заряда, они не справляются с нагрузкой.

Apple обещала снизить стоимость замены аккумулятора и включить в обновленную iOS функцию отслеживания состояния батареи.