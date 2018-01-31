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«Яндекс» назвал срок закрытия сделки с Uber

Сделку «Яндекс.Такси» и Uber планируется закрыть в первой половине февраля, сообщил «Яндекс» в среду. В сообщении отмечается, что сейчас компании завершают подготовительный процесс.

В июле 2017 г. «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. После закрытия сделки клиенты смогут пользоваться обоими приложениями («Яндекс.Такси» и Uber), при этом у компаний будет единая база водителей и автомобилей.

В октябре финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски говорил, что если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрит слияние в ноябре, то сделку закроют до конца 2017 г.

ФАС одобрила сделку 24 ноября. Но в «Яндексе» сообщили, что срок закрытия сделки решили отложить на январь 2018 г. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов, стороны закроют сделку после новогодних и рождественских праздников, заявили в компании.