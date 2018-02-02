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Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

Американская компания Apple в I квартале 2018 финансового года получила рекордную выручку в размере $88,3 млрд, свидетельствуют данные компании. В I квартале 2017 финансового года выручка Apple составила $78,4 млрд.

Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с $23,4 млрд до $26,3 млрд. При этом продажи iPhone сократились по сравнению с I кварталом 2017 финансового года — с 78,3 млн штук до 77,3 млн.

В сообщении Apple подчеркивается, что размер квартальной выручки является для компании рекордным. Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что считает квартал чрезвычайно успешным.

Объемы продаж iPhone снижаются уже не первый квартал. Они непрерывно росли на протяжении примерно восьми лет с момента появления этих устройств. Впервые о снижении показателя Apple сообщила в апреле 2016 г.

В четверг консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем 2-е место, как и в прошлом году. По оценкам авторов рейтинга, за год бренд компании подорожал на 37% до $146,3 млрд.

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