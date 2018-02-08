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Tesla отчиталась о крупнейшем квартальном убытке

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. завершил 2017 г. с убытком, а последний квартал года стал для компании наихудшим в истории. Как сообщает Reuters, по итогам 2017 г. убыток Tesla превысил $1,4 млрд.

Чистый убыток Tesla в октябре - декабре составил $675 млн по сравнению со $121 млн убытка за аналогичный период 2016 г. Квартальная выручка при этом выросла до $3,288 млрд против $2,284 млрд в IV квартале 2016 г.

После публикации отчетности акции Tesla подешевели на 0,4%. Капитализация компании сейчас составляет около $56,4 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск прогнозирует, что 2018 г. станет для компании более удачным. «2018 г., вероятно, будет для нас очень большим годом», — заявил Маск.

6 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила самую мощную ракету в мире — Falcon Heavy. Полезной нагрузкой для испытательного полета стал электромобиль – родстер Tesla с манекеном космонавта за рулем и видеокамерами. Ракета вывела его на переходную гелиоцентрическую орбиту к Марсу. Если не произойдет чего-то неожиданного, Tesla будет летать по ней миллионы лет.

Как прошел пуск Falcon Heavy