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Mail.ru запустила денежные переводы на любой адрес электронной почты

Почтовый сервис Mail.ru запустил денежные переводы на любой адрес электронной почты, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.

«Пользователи веб- и мобильной версий почты Mail.ru теперь могут отправлять денежные переводы пользователям по любому адресу электронной почты», – говорится в сообщении.

Для перевода отправителю достаточно будет знать электронный адрес получателя. Сервис потребует указать номер карты для списания и сумму. Перевод будет осуществляться с использованием технологии 3-D Secure, для его подтверждения потребуется одноразовый sms-пароль.

В одном письме можно отправить от 100 до 75 000 руб. Если отправитель передумает, перевод можно отменить. Для получения денег пользователю нужно будет указать номер карты для зачисления. Если получатель не примет перевод в течение пяти дней, вся сумма вернется на карту отправителя автоматически.

«Две основные проблемы существующих сервисов для денежных переводов: замкнутость на собственной экосистеме и необходимость знать банк получателя вместе с номером карты, – указывает вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова. – Наша функция лишена этих недостатков: деньги можно отправить на электронный адрес человека в любом почтовом сервисе».

Техническую сторону переводов обеспечивают процессинг Mail.ru Group и ВТБ, отмечают в интернет-компании. В Mail.ru Group уверены, что денежные переводы станут одной из востребованных функций для почтового сервиса.