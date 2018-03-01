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Минкомсвязи предложило создать в России биржу по обмену криптовалют

Минкомсвязи предложило создать специальную биржу, где майнеры смогли бы обменивать криптовалюту на фиатную валюту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра связи Алексея Козырева. По мнению чиновника, такая биржа дала бы возможность сделать майнинг максимально прозрачным для государства, передает РБК.

«Операции (будут проводиться) на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», — объяснил Козырев. Банк России ранее высказывался в поддержку майнинга цифровых валют, но критиковал идею об обмене добытой криптовалюты на обычные деньги на территории России.

Козырев рассказал также, что ведомство предлагает создать государственную блокчейн-платформу, поскольку подобные частные инструменты слишком ненадежны. «Решения на блокчейн с организационной точки зрения очень нестабильны. По данным TokenData, более 50% всех блокчейн-платформ, которые были созданы в прошлом году, уже разорились и исчезли», — сказал он.

Чиновник уточнил, что ранее ведомство обратилось за консультациями к профессиональному сообществу, по итогам которых подготовило концепцию регулирования майнинга. Ее положения, по словам Козырева, учтены в обновленной версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который поступит в Госдуму на днях. Там, в частности, предполагается разделить понятия промышленной деятельности для майнинга и мелкорозничного, то есть частного, майнинга. Для промышленного майнинга в законопроекте появятся особые технические требования. Какие именно, чиновник не уточнил.

Ранее «Ведомости» писали, что участники рабочей группы по направлению «Нормативное регулирование» цифровой экономики одобрили налоговые льготы на прибыль от сделок с цифровыми финансовыми активами, предложили поднять в 10 раз – с 50 000 до 500 000 руб. – максимальную сумму вложений для неквалифицированных инвесторов и отменить ограничения на инвестиции в токены, выпущенные в России, для нерезидентов. Российским владельцам цифровых токенов также предложат разрешить открывать счета на иностранных криптовалютных биржах и инвестировать в токены за рубежом.

Кроме того, в Минэкономразвития предложили распространить «налоговые каникулы» не только на налог на прибыль, но и на НДФЛ. По мнению рабочей группы, на размещение токенов с признаками ценных бумаг должны распространяться отдельные требования, как на размещение ценных бумаг.

В заседании участвовали представители Минкомсвязи, Минюста, ЦБ, ФАС, Сбербанка, МТС, фонда «Сколково», Газпромбанка, Qiwi и др. Вскоре по плану программы эти предложения рассмотрит правительственная комиссия.