Технологии

Новости

Mail.ru Group разрешила оплачивать рекламу криптовалютой

Mail.ru Group разрешила оплачивать биткойнами и биткэшем размещение рекламы на своих проектах в рекламной платформе myTarget, говорится в сообщении компании.

Криптовалютой можно будет оплатить рекламу в том числе во «В контакте», «Одноклассниках», почтовом сервисе Mail.ru. Кроме того, владельцы участвующих в сети площадок и приложений уже в ближайшем будущем смогут получать доход в криптовалюте, следует из сообщения.

«Мы стремимся дать нашим клиентам максимум возможностей для развития бизнеса. Платформа myTarget станет стартовым полигоном для экосистемы, которая в дальнейшем будет развиваться, включая в себя другие продукты Mail.ru Group, в том числе проекты игрового направления», – отмечает первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Для расчетов в криптовалюте через международный бренд My.com Mail.ru Group использует систему обработки платежей в биткойнах BitPay, с которой уже работает более 50 000 компаний, включая Microsoft, Virgin Galactic, PayPal, Zynga.

Кто разбогател на криптовалюте