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«Яндекс.Браузер» внедрил защиту от майнинга

«Яндекс.Браузер» внедрил защиту от использования злоумышленниками для добычи криптовалюты, сообщили газете «Коммерсантъ» в «Яндексе».

Браузер анализирует нагрузку на процессор, автоматически находит и блокирует майнинговые скрипты. Защита от майнинга работает на всех платформах, включая персональные компьютеры и мобильные устройства на iOS и Android. Возросшая нагрузка на процессор - признак того, что на сайт могли добавить майнинговый скрипт, объясняют в интернет-компании. В случае подтверждения браузер заблокирует скрипт, сайт при этом продолжает работать.

С майнинговыми скриптами борются уже не только антивирусные программы. В частности, защита в браузерах без качественного антивируса начала появляться с конца 2017 г., рассказал изданию антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов. Он отмечает, что использование нагрузки процессора как индикатора вполне разумно, однако это может и не дать надежного результата, поскольку майнинговые скрипты умеют ограничивать нагрузку, а также вероятны ложные срабатывания на сайтах с высокой загрузкой, особенно для старых компьютеров.

Среди бесплатных инструментов для защиты от майнинга наиболее эффективны блокировщики рекламы, считает руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов Eset Russia Сергей Кузнецов. А наиболее эффективный платный способ обезвредить JavaScript-майнер, по мнению эксперта, - это комплексный антивирусный софт.

Эффективность блокировщиков рекламы для борьбы с нелегальной добычей криптовалюты подтверждают и в Microsoft. C выходом Windows 10 компания фокусируется на развитии собственного браузера Microsoft Edge. Для него доступны такие расширения, как AdBlock и AdBlock Plus, с помощью которых пользователь может оградить себя от несанкционированного майнинга, сообщил газете представитель Microsoft Артем Минаев.