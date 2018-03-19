Технологии

Новости

IBM выбрала пять технологических трендов до 2023 года

Специалисты IBM выбрали пять технологий, которые окажут наибольшее влияние на нашу жизнь и бизнес в течение ближайших пяти лет. По их мнению, такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта (ИИ), говорится в пресс-релизе.

IBM готовит прогноз развития инноваций в области науки и техники ежегодно. Первое место эксперты отдали роботам-микроскопам на базе искусственного интеллекта, которые помогут сохранить окружающую среду. Идея технологии – в слежке за уровнем загрязнения океанов.

По мнению компании, подобные автономные микроскопы с применением искусственного интеллекта и облачных вычислений будут внедрены по всему миру.

Мощное развитие получит также непредвзятый искусственный интеллект, говорится в пресс-релизе. Непредвзятость искусственного интеллекта могла бы обеспечить рост качества систем искусственного интеллекта, поскольку последние напрямую зависят от данных, на которых происходит их обучение. Предвзятый подбор данных может привести к необъективным результатам.

Две технологии ближайшего будущего будут связаны с криптографией. Речь идет о криптографических якорях и блокчейне, которые вместе могли бы гарантировать подлинность объекта начиная с момента его создания вплоть до передачи конечному потребителю. Вторая важная технология здесь – криптография на решетках – новая базовая архитектура, скрывающая информацию внутри сложных алгебраических структур решеток.

В компании уверены также, что через пять лет элементом повседневной жизни станут квантовые вычисления, поскольку появятся новые категории профессионалов, разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным без знаний в области квантовых вычислений, отмечают специалисты. Сама предметная область станет общепринятой и доступной к изучению. Кроме того, эти вычисления позволят разработчикам решать проблемы, которые до этого считались неразрешимыми.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы