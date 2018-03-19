Технологии

Новости

МТС увеличила выручку и обещала сохранить дивиденды

Выручка сотового оператора МТС в IV квартале 2017 г. выросла на 4,7% до 116,8 млрд руб., говорится в его отчетности. Годовая выручка выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб. Российская выручка холдинга показала рост на 2,9% до 412,3 млрд руб.

Операционная прибыль оператора в IV квартале 2017 г. год к году выросла на 7,2% до 23 млрд руб. При этом компания зафиксировала в минувшем году убыток от обесценения активов в Туркменистане в 3,2 млрд руб.

МТС планирует сохранить совокупный размер дивидендов в 2018 г. на уровне 2017 г. – 52 млрд руб., или 26 руб. на одну обыкновенную акцию. Кроме того, МТС в 2018 г. может выплатить акционерам 7,3 млрд руб. по программе buyback.

В октябре-декабре количество абонентов МТС в России сократилось на 2,2% до 78,3 млн, сообщила компания. В погоне за качественными абонентами МТС сократила продажу sim-карт на 11%.

Год назад МТС впервые в своей истории столкнулась с сокращением мобильной выручки: по итогам 2016 г. она снизилась на 0,4% до 295 млрд руб. Причиной этого менеджмент называл снижение голосового трафика в бизнес-сегменте и в роуминге. А это, по мнению МТС, обусловлено макроэкономическими изменениями. Сейчас же МТС отмечает рост мобильной выручки: по итогам 2017 г. она возросла на 2,9% до 304 млрд руб. Причины оператор видит в возросшем потреблении данных, отказе от безлимитных тарифов и росте международного роуминга.

Розничные продажи МТС выросли на 5,8%, чему причиной как спрос на программное обеспечение, так и продажи смартфонов и аксессуаров. МТС отмечает рост продаж премиальных смартфонов, вызванный интересом к цифровым развлекательным сервисам и финансовой поддержкой таких покупок. Средняя цена смартфона в салонах МТС выросла с 9502 руб. в 2016 г. до 11,846 руб.; 85,8% продаж пришлось на бренды Samsung, Apple и Huawei.