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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить собственный дисплей

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Apple впервые в своей истории самостоятельно занялась разработкой дисплеев. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg. Разработки держатся в строгой тайне, а производственные мощности расположились в Калифорнии, неподалеку от штаб-квартиры компании.

Агентство уточняет, что производить дисплеи с использованием перспективной технологии MicroLED компания пока планирует небольшими партиями: дисплеи нужны производителю iPhone для тестирования. В то же время Apple инвестирует в производство значительные средства. Суммы не раскрываются.

Источники агентства уточняют, что компания разрабатывает дисплеи следующего поколения MicroLED и их использование вместо нынешних OLED-дисплеев может сделать гаджеты ярче, тоньше и поможет им потреблять меньше энергии. Такие экраны используют светоизлучающие компоненты нового типа.

Компания занимается разработкой таких дисплеев уже довольно давно, однако в прошлом году подумывала о закрытии проекта как нерентабельного. Тем не менее исследования решено было продолжить. Если проект окажется успешным, экраны нового поколения могут быть установлены на продукцию Apple через несколько лет.

По оценке Bloomberg, устройства Apple с такими экранами могут поступить в продажу не ранее чем через два года. Агентство отмечает, что сначала дисплеями нового типа могут быть оснащены «умные часы» Apple Watch и только после этого - смартфоны iPhone.

Агентство полагает, что компания стремится развивать технологию MicroLED в надежде получить преимущество в борьбе с конкурентами, такими как Samsung. По словам гендиректора компании DisplayMate Technologies, занимающейся испытанием дисплеев, Рэя Сонейры, собственные экраны - это «золотая возможность» для Apple. «Каждый может купить OLED-или LCD-экран, - рассуждает он. - Но Apple может получить в свою собственность нечто новое - MicroLED».

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Бизнес
Новости

Венесуэла погасила $1,5 млрд долга перед «Роснефтью» за предоплаты в 2017 году

Ведомости
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В прошлом году Венесуэла погасила долг в размере $1,5 млрд перед «Роснефтью» за предоплаты, предоставленные в 2014 г. Об этом говорится в презентации нефтяной компании.

В конце 2014 г. размер долга за предоплаты оценивался в $4 млрд. В 2016 г. Венесуэла выплатила $270 млн долга. На конец 2017 г. задолженность сократилась до $2,24 млрд.

В апреле 2017 г. «Роснефть» предоставила венесуэльской государственной компании PDVSA аванс в размере $1,015 млрд. Денежные средства были выделены в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 г. «Роснефть» выдала PDVSA несколько авансов: в мае - $500 млн, в ноябре - $500 млн и $205 млн, в декабре - $280 млн.

В Венесуэле начинается голод

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Финансы
Новости

Принадлежащий ВТБ банк прекратит работу на Украине

Ведомости
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БМ банк, принадлежащий ВТБ, прекращает работу на Украине. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В 2014 г. украинские власти ввели санкции против банков с российским госкапиталом.

Решение отказаться от деятельности на Украине объясняется «стратегией по оптимизации присутствия на Украине», утвержденной акционерами группы ВТБ. «БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства... и прежде всего, обязательства перед клиентами банка. В сентябре 2018 г. нацбанку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии», - поясняется в сообщении.

БМ банк занимает по размеру активов (примерно $115 млн) 35-е место среди 84 банков, работающих на Украине.

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Политика
Новости

ОБСЕ отметила недостаточную конкуренцию на выборах президента России

Ведомости
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Президентские выборы, проведенные в России в воскресенье 18 марта, были организованы эффективно, но из-за ограничения ряда свобод конкуренция была снижена. К такому выводу пришла наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает CNN.

«Выборы президента России 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики. В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто», - говорится в докладе миссии. Документ зачитал спецкоординатор ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

«Ограничения на фундаментальные свободы - собраний, выражения мнений - ограничили пространство для политического взаимодействия и привели к недостаточному уровню конкуренции», - сказал он.

«Большинство кандидатов публично выразили уверенность в том, что действующий президент выиграет на выборах», - добавил Линк на пресс-конференции в Москве. По его словам, возможность участия в выборах была ограничена, что привело «к отсутствию подлинной политической конкуренции». «Выбор без реальной конкуренции, как мы видели на этих выборах, к сожалению, не является реальным выбором», - заявил он.

В свою очередь руководитель наблюдательной миссии Бюро Ян Петерсен отметил, что окончательный доклад по наблюдению за выборами ОБСЕ выпустит приблизительно через два месяца, передает ТАСС.

Согласно предварительным результатам ЦИК по итогам обработки 99,84% протоколов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, Павел Грудинин - 11,8%, Владимир Жириновский - 5,66%, Собчак - 1,67% голосов.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

Ведомости
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Россельхознадзор усилил контроль за качеством продукции животного происхождения после выявления некоторых несоответствий. Речь идет о продукции, выпускаемой российскими предприятиями, включенными в реестр Таможенного союза. Об этом говорится в сообщении службы.

В частности, под усиление контроля попала продукция «Тимашевского молочного комбината» (подконтрольного PepsiCo), «Куриного царства» (принадлежит группе «Черкизово»), ЗАО «СК Короча» (принадлежит «Мираторгу»).

Также усилен контроль за продукцией таких предприятий, как ООО «Бурятмяспром», АО «Сибирская аграрная группа мясопереработка» (Томская область), ЗАО «Байсад» (Ставропольский край), ЗАО «Уралбройлер» (Челябинская область), ООО «Красноярская продовольственная компания», ООО «Птицефабрика в Белоусово» (Калужская область), ООО «Мясокомбинат "Павловская слобода"» (Московская область), ООО «Нальчикский молочный комбинат» (Кабардино-Балкария), мясоперерабатывающий завод «Компур» (Омская область), ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» (Челябинская область), «Курский мясоперерабатывающий завод», ЗАО «Мясная галерея» (Владимирская область), ООО «Заснеженная Русь» (Нижегородская область).

В продукции этих предприятий ранее были обнаружены остатки антибиотиков, опасных микроорганизмов, а также было выявлено несоответствие состава продукции заявленному.

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Технологии
Новости

МТС увеличила выручку и обещала сохранить дивиденды

Ведомости
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Выручка сотового оператора МТС в IV квартале 2017 г. выросла на 4,7% до 116,8 млрд руб., говорится в его отчетности. Годовая выручка выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб. Российская выручка холдинга показала рост на 2,9% до 412,3 млрд руб.

Операционная прибыль оператора в IV квартале 2017 г. год к году выросла на 7,2% до 23 млрд руб. При этом компания зафиксировала в минувшем году убыток от обесценения активов в Туркменистане в 3,2 млрд руб.

МТС планирует сохранить совокупный размер дивидендов в 2018 г. на уровне 2017 г. – 52 млрд руб., или 26 руб. на одну обыкновенную акцию. Кроме того, МТС в 2018 г. может выплатить акционерам 7,3 млрд руб. по программе buyback.

В октябре-декабре количество абонентов МТС в России сократилось на 2,2% до 78,3 млн, сообщила компания. В погоне за качественными абонентами МТС сократила продажу sim-карт на 11%.

Год назад МТС впервые в своей истории столкнулась с сокращением мобильной выручки: по итогам 2016 г. она снизилась на 0,4% до 295 млрд руб. Причиной этого менеджмент называл снижение голосового трафика в бизнес-сегменте и в роуминге. А это, по мнению МТС, обусловлено макроэкономическими изменениями. Сейчас же МТС отмечает рост мобильной выручки: по итогам 2017 г. она возросла на 2,9% до 304 млрд руб. Причины оператор видит в возросшем потреблении данных, отказе от безлимитных тарифов и росте международного роуминга.

Розничные продажи МТС выросли на 5,8%, чему причиной как спрос на программное обеспечение, так и продажи смартфонов и аксессуаров. МТС отмечает рост продаж премиальных смартфонов, вызванный интересом к цифровым развлекательным сервисам и финансовой поддержкой таких покупок. Средняя цена смартфона в салонах МТС выросла с 9502 руб. в 2016 г. до 11,846 руб.; 85,8% продаж пришлось на бренды Samsung, Apple и Huawei.

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Технологии
Новости

IBM выбрала пять технологических трендов до 2023 года

Ведомости
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Специалисты IBM выбрали пять технологий, которые окажут наибольшее влияние на нашу жизнь и бизнес в течение ближайших пяти лет. По их мнению, такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта (ИИ), говорится в пресс-релизе.

IBM готовит прогноз развития инноваций в области науки и техники ежегодно. Первое место эксперты отдали роботам-микроскопам на базе искусственного интеллекта, которые помогут сохранить окружающую среду. Идея технологии – в слежке за уровнем загрязнения океанов.

По мнению компании, подобные автономные микроскопы с применением искусственного интеллекта и облачных вычислений будут внедрены по всему миру.

Мощное развитие получит также непредвзятый искусственный интеллект, говорится в пресс-релизе. Непредвзятость искусственного интеллекта могла бы обеспечить рост качества систем искусственного интеллекта, поскольку последние напрямую зависят от данных, на которых происходит их обучение. Предвзятый подбор данных может привести к необъективным результатам.

Две технологии ближайшего будущего будут связаны с криптографией. Речь идет о криптографических якорях и блокчейне, которые вместе могли бы гарантировать подлинность объекта начиная с момента его создания вплоть до передачи конечному потребителю. Вторая важная технология здесь – криптография на решетках – новая базовая архитектура, скрывающая информацию внутри сложных алгебраических структур решеток.

В компании уверены также, что через пять лет элементом повседневной жизни станут квантовые вычисления, поскольку появятся новые категории профессионалов, разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным без знаний в области квантовых вычислений, отмечают специалисты. Сама предметная область станет общепринятой и доступной к изучению. Кроме того, эти вычисления позволят разработчикам решать проблемы, которые до этого считались неразрешимыми.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Финансы
Новости

Минфин и ЦБ сняли разногласия по законопроекту о регулировании криптовалюты

Ведомости
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Министерство финансов уступит Банку России решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов.

«Да, разногласия с ЦБ сняты, и на усмотрение ЦБ отдан этот вопрос. ЦБ будет принимать решения», – сказал Моисеев, отвечая на вопрос про обмен криптовалют (цитата по «Прайму»).

В январе Минфин опубликовал законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов», в документе прописаны определения криптовалюты, майнинга и токена. Поправки предлагали разрешить гражданам России покупать, продавать и обменивать криптовалюту («цифровой финансовый актив») только через профессиональных участников рынка ценных бумаг. В то же время Минфин хотел запретить использование криптовалюты в качестве денежного суррогата и средства платежа.

Разногласия с ЦБ заключались в том, что регулятор выступал за запрет любого оборота криптовалют – их обмена на рубли, валюту или иное имущество. Регулятор предлагал допустить такие операции «только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России».

Минфин ранее заявлял о несогласии с позицией ЦБ, настаивая, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.

Законопроект Минфина также устанавливал ограничение по инвестированию в токены для неквалифицированных инвесторов в 50 000 руб. В конце февраля рабочая группа «Нормативное регулирование» цифровой экономики на совещании Минэкономразвития предложила разрешить непрофессиональным участникам инвестировать в токены до 500 000 руб. По словам Моисеева, величину порога также будет устанавливать ЦБ в подзаконных актах.

За оборот денежных суррогатов предполагается ввести уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы – «только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов», отметил Моисеев. В законопроекте будет применяться тот же принцип, как и при уголовном преследовании за создание финансовых пирамид. В то же время, по словам Моисеева, наказывать человека, «который просто где-то купил какой-то биткойн и потом его продал», не планируется.

 

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Финансы
Новости

Курс доллара превысил 58 рублей впервые с середины февраля

Ведомости
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Курс доллара США на сегодняшних торгах Московской биржи около 14.50 мск кратковременно превысил отметку в 58 руб. впервые с 12 февраля. С открытия торгов доллар подорожал на 50 коп. Курс евро в это время достиг 71,2 руб.

Курс рубля днем в понедельник снижался, несмотря на то что котировки нефти закрепились на уровне $66 за баррель Brent. Эксперты связывают ослабление рубля с геополитической обстановкой.

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Недвижимость
Новости

Медведев разрешил субсидировать покупку деревянных домов как льготные автокредиты

Интерфакс/Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидировании кредитов на покупку деревянных домов.

«Ну и еще одна тема - она важна и в экономическом, и в социальном плане. Имеет она отношение к улучшению жилищных условий наших граждан», - сказал он сегодня на совещании с вице-премьерами. Медведев отметил, что многие семьи хотели бы жить в собственных домах из современных экологичных материалов. Однако это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. В связи с этим правительство приняло решение использовать опыт программы льготного автокредитования, расширив ее на деревянное домостроение.

В конце 2017 г. проект программы развития деревянного домостроения в России, подготовленный Минпромторгом, получил положительную оценку куратора вопросов недвижимости в правительстве, первого вице-премьера Игоря Шувалова и прошел согласование. Программа предусматривает, в том числе, субсидирование кредитов производителей и девелоперов и льготное кредитование физлиц.

По программе льготного автокредитования государство субсидирует ставку займа, выданного банком на покупку автомобиля российской сборки. В 2017 г. ставка, предусмотренная кредитным договором, субсидировалась за счет бюджета на 6,7 процентного пункта. При этом первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% стоимости автомобиля.

Современное деревянное домостроение в России развивает АФК «Система», у которой есть лесопромышленный актив Segezha Group. По данным годового отчета «Системы», доля ее «дочки» на российском рынке домокомплектов составляет 7%.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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Политика
Новости

Грудинин назвал выборы президента не соответствующими мировым стандартам

Ведомости
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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

«Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», – сказал Грудинин на конференции «Интерфакса» (цитаты по сообщению агентства).

В то же время он отметил: «То, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам».

Ранее с победой на выборах Путина поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

За Путина на президентских выборах 18 марта проголосовали 76,66% избирателей. Грудинин занял второе место с результатом 11,8%.

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Финансы
Новости

«МСП банк» приобрел суборды «Пересвета» на 5 млрд рублей

Ведомости
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Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») приобрел субординированные облигации санируемого банка «Пересвет» почти на 5 млрд руб., говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.

«МСП банк» выкупил конвертируемые в капитал облигации «Пересвета» номинальной стоимостью 4,971 млрд руб. с погашением в феврале 2032 г. по ставке 0,51% годовых с выплатой процентов на дату погашения. На эту сумму уменьшится дополнительный капитал «МСП банка». Одновременно банк отразил убыток от первоначального признания финансовых инструментов на 3,3 млрд руб. На конец 2017 г. эти облигации стоили 1,8 млрд руб.

В заключении аудиторов говорится о сложности оценки стоимости облигаций «Пересвета» – она была субъективной и основывалась на предположениях, касающихся будущих экономических показателей банка.

В апреле 2017 г. Центробанк принял решение о санации «Пересвета» через механизм конвертации обязательств банка в его акции (bail-in), инвестором выступил подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Регулятор выделил на оздоровление банка 93,1 млрд руб. кредитных средств, крупнейшие кредиторы «Пересвета» в свою очередь конвертировали в капитал обязательства банка почти на 70 млрд руб.

По данным «Ведомостей», в середине 2016 г. «МСП банк» держал в «Пересвете» 6,3 млрд руб. Другими двумя крупными кредиторами банка указывались «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата.

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