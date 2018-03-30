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Суд признал законным решение оштрафовать кинотеатр «Пионер» за «Смерть Сталина»

Дорогомиловский суд Москвы признал законными решения оштрафовать кинотеатр «Пионер» за показ фильмов «Смерть Сталина» и «Диван Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. «Рассмотрев апелляционные жалобы представителя кинотеатра, суд не нашел оснований для их удовлетворения», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Мировой суд трижды оштрафовал кинотеатр «Пионер» за показ британско-французской комедии «Смерть Сталина». Были вынесены два штрафа на 100 000 руб. и один штраф на 80 000 руб. Совокупно кинотеатр оштрафован на 280 000 руб.

В январе Министерство культуры отозвало уже выданное прокатное удостоверение на «Смерть Сталина». Министр Владимир Мединский назвал фильм оскорбительной насмешкой над советским прошлым. Премьера фильма была запланирована на 25 января. Несмотря на заявление Минкультуры «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм и 25-27 января показал «Смерть Сталина» пять раз.

Министерство составило пять протоколов в отношении «Пионера» — за каждый проведенный сеанс. Суд принял к производству только три из них.

Из-за ситуации с фильмом «Смерть Сталина» Минкультуры обратило внимание на французскую картину «Диван Сталина», которую «Пионер» показал без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафовали за это на 80 000 руб.