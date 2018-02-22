Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за показ «Смерти Сталина»

Суд рассмотрел два протокола Министерства культуры за показ запрещенного фильма, на очереди еще один

Кадр из фильма «Смерть Сталина» Вольга

Мировой суд в четверг вынес три штрафа кинотеатру «Пионер» за показ «Смерти Сталина». Вынесены два штрафа на 100 000 руб. и один штраф на 80 000 руб. Совокупно кинотеатр оштрафован на 280 000 руб. Всего чиновники Минкультуры составили пять протоколов в отношении кинотеатра - по одному на каждый сеанс запрещенного фильма. Суд принял к рассмотрению только три из них.

100 000 руб. - это максимальная сумма штрафа по этой статье при первом нарушении. При повторном нарушении (нарушение считается повторным, если вердикт суда по первому вступил в силу) сумма штрафа вырастет до 300 000 руб., также деятельность кинотеатра может быть приостановлена сроком до 90 дней.

Адвокат «Пионера» Юлий Тай заявил, что лично видит все основания для оспаривания всех трех вердиктов суда, но решать это будет сам кинотеатр. «Ведомости» ожидают комментарии представителя «Пионера».

23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января. Несмотря на заявление Мединского, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз. Билеты стоили от 110 до 770 руб. Залы были почти полны, рассказали «Ведомостям» зрители. Тай сообщил в суде, что выручка кинотеатра от показа «Смерти Сталина» составила меньше 100 000 руб. Адвокат полагает, что суду необходимо учитывать эту сумму при определении размера штрафа. Примерно половину кассы кинотеатр должен передать прокатчику и продюсерам.

Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Именно оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Ранее, 13 февраля, мировой суд постановил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.

Кинотеатр «Пионер» открылся в 1953 г. и к 2008 г. практически перестал работать. В 2008 г. компанию «Чентромобиле-Пионер», владеющую правом аренды этого кинотеатра до 2017 г., приобрел бизнесмен Александр Мамут за 70 млн руб., писал «Коммерсантъ». В 2017 г. договор аренды продлили до 2026 г. Еще около $3 млн Мамут планировал потратить на реставрацию здания кинотеатра. Он говорил, что «Пионер» для него – не инвестпроект, а «главным образом хобби»: «Есть у меня идея сделать небольшой, на пару залов, уютный кинотеатр, чтобы там все время шло хорошее кино и было живое кафе... Не люблю кинотеатры в торговых центрах, в Москве уюта не дождешься, это можно сделать только самому» (цитата по изданию «Секрет фирмы»).

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