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Facebook удалил связанные с «фабрикой троллей» страницы

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц из-за связи с российским «Агентством интернет-исследований» (АИИ), известным также как «фабрика троллей». «Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Faceboook ни в одной части мира», - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Цукерберг подчеркнул, что страницы и аккаунты удалены «не из-за контента», но постольку, поскольку управлялись АИИ. Они были ориентированы на российскую и русскоговорящую аудиторию, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине. Некоторые из удаленных страниц принадлежали российским новостным организациям. У одной из таких страниц было около миллиона подписчиков в Facebook и около 500 000 в Instagram.

В ближайшие недели Facebook обещает выпустить обновление, позволяющее проверить, не является ли пользователь соцсети подписчиком управляемого АИИ аккаунта.

Такие меры Цукерберг объяснил стремлением защитить целостность избирательного процесса во всем мире. Эта работа началась после президентских выборов в США в 2016 г., когда соцсеть обнаружила сотни поддельных учетных записей, которые призваны были определенным образом влиять на настроения пользователей. С тех Facebook стал использовать специальный инструмент для удаления фейковых аккаунтов.

Так перед президентскими выборами во Франции в 2017 г. соцсеть уничтожила 30 000 поддельных учетных записей. Перед выборами в Германии в 2017 г. Facebook сотрудничал с Федеральным управление информационной безопасности. На выборах в сенат от Алабамы компания обнаружила фейковые аккаунты из Македонии, распространявшие дезинформацию.

Это заставило компанию увеличить инвестиции в безопасность. Сейчас в штате Facebook над обзором контента и безопасностью работает около 15 000 человек, к концу года их будет уже 20 000, пообещал Цукерберг.

Осенью прошлого года Facebook сообщал о том, что АИИ потратило на рекламу в соцсети $100 000 с середины 2015 г. по середину 2017 г.

В феврале 2018 г. 12 из 13 российских граждан, против которых власти США выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы, были сотрудниками АИИ. Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании информационных акций агентства.