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Адвокаты Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера в России

Telegram планирует обжаловать решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера на территории России в установленном порядке, когда его представители ознакомятся с решением. Об этом «Ведомостям» заявил адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев. «Судья зачитала совершено куцый объем документов», - говорит он.

«Суд сказал, что Telegram получил документы, но они должны были перечислить уведомления об отправке документов. Ни на почту Ахметгалиева, ни на почту Дурова, ни на почту других адвокатов, ни другим иными методами документы отправлены не были, хотя, когда рассматривалось дело об административном штрафе, Дуров получал нужные документ по почте», - подчеркнул собеседник «Ведомостей».

Он уточнил, что адвокаты мессенджера будут обжаловать в первую очередь «грубейшие процедурные нарушения». Подробнее прокомментировать разбирательство он пообещал после того, как правозащитная группа «Агора», представляющая интересы мессенджера, ознакомится с решением суда и материалами дела.

Ранее Таганский районной суд постановил заблокировать мессенджер Павла Дурова немедленно на территории России. Такое решение огласила судья Юлия Смолина. Telegram может обжаловать это решение в Мосгорсуде в течение месяца.