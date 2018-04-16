Роскомнадзор начал уведомлять владельцев прокси-серверов о скорой блокировке
Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих пользоваться мессенджером Telegram. Об этом рассказал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.
«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует – призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность», – написал Чиков в Telegram-канале.
Специалист по кибербезопасности, основатель компании-разработчика Vee Security Александр Литреев также получил подобное письмо. Письмо от Роскомнадзора он опубликовал в своем Telegram-канале. В нем ведомство требует закрыть прокси-сервер @VeeSecurity как сайт, содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В разговоре с «Ведомостями» он подтвердил подлинность и получение письма.
Vee Security также готовит к запуску сервис VPN. Представитель компании отмечает, что юридически не имеет никакого отношения к России – компания зарегистрирована в Эстонии, поэтому требования Роскомнадзора об ограничении доступа к тем или иным ресурсам (с 1 ноября 2017 г. закон предписывает VPN-сервисам и анонимайзерам ограничивать доступ к запрещенной в России информации) выполнять не будет.