Роскомнадзор начал уведомлять владельцев прокси-серверов о скорой блокировке

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WP узнала о решении Трампа отложить введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций в отношении России, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Он успел встретиться со своими советниками по национальной безопасности в воскресенье, уточняет WP. По информации издания, американский президент оказался расстроен тем, что санкции предали огласке заранее, а он не успел с ними достаточно ознакомиться.

WP пишет, что Трамп не дал окончательного разрешения на новые санкции. Их могут ввести только в случае еще какого-либо действия со стороны России, говорят источники газеты.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала о готовящихся санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. По ее словам, их планировали ввести в понедельник против компаний, которые сотрудничают с сирийскими властями. О новых санкциях объявит министр финансов Стивен Мнучин, говорила Хейли. Команда Трампа решила публично охарактеризовать заявление Хейли как ложное, пишет WP.

Последние санкции против России США ввели 6 апреля. Под них попали российские миллиардеры и госменеджеры. Среди них Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг. Эти санкции были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», сообщал минфин США.

Кто попал под новые санкции США