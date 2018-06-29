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Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ каналом France 24

Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ телеканалом France 24, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Речь идет о нарушении статьи 19.1 закона «О средствах массовой информации». Во время анализа лицензионных договоров было выявлено, что редакционная деятельность France 24 находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований российского законодательства.

Учредителю телеканала France24 – ООО «Медиа коммуникейшнс» – направлено письмо с требованием устранить нарушения. «Информацию о принятых мерах <...> необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов», – добавили в ведомстве.

По информации источника «РИА Новости» на рынке телерадиовещания, претензии Роскомнадзора были высказаны на следующий день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение телеканалу RT France из-за освещения ситуации в сирийской Гуте.