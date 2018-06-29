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У телеканала РБК сменится управляющий директор

С 1 июля управляющим директором телеканала РБК станет Илья Доронов, говорится в сообщении холдинга. Он сменит на этой должности Игоря Полетаева, который решил вернуться на НТВ. Сейчас Доронов занимает должность заместителя управляющего директора.

«Игорь Полетаев помог нам "перезагрузить" телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира», – сказал генеральный директор АО «РБК-ТВ» Тимофей Щербаков, слова которого приводятся на сайте холдинга.

Доронов на новой должности займется «дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК», отмечается в сообщении.

Карьера Доронова на телевидении началась в 2000 г. во Владимире. Через два года он начал работать в Москве корреспондентом телекомпании ВКТ. В разные годы был ведущим на каналах РЕН ТВ и «Россия 24», занимал должность заместителя главного редактора телеканала Life News. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 г.).