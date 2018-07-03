WSJ узнала о доступе посторонних к письмам пользователей Gmail
Сотрудники сторонних компаний, сотрудничающих с Google, имеют доступ к письмам пользователей Gmail и изучают их в коммерческих целях, пишет The Wall Street Journal. Об этом изданию рассказали более 20 экс-сотрудников этих сторонних компаний.
Газета отметила, что еще год назад Google обещала перестать использовать содержимое писем для выявления рекламных предпочтений пользователей. Доступ к личной переписке пользователей имеет Return Path. Компания анализирует содержимое писем более 2 млн пользователей сервиса Gmail в рекламных целях. Автоматически компьютеры изучают около 100 млн писем в день, однако еще несколько лет письма вручную просматривались сотрудниками компании. Как отмечает издание, нередко программисты компании читают личные сообщения пользователей в целях улучшения алгоритмов работы специальных программ.
Сотрудники Edison Software-разработчика мобильного приложения для Gmail, также читали письма пользователей сервиса. Гендиректор компании Микаэль Бернер объяснил это необходимостью технической отладки работы приложения.
В свою очередь Google настаивает, что компания разрешает просматривать почту только тех пользователей, что дали соответствующее разрешение. Согласно данным comScore, на сегодняшний день почтой Gmail пользуются 1,4 млрд человек.