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Госдума приняла закон о показе фильмов на фестивалях без прокатного удостоверения

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии», разрешающие показывать на международных кинофестивалях, проходящих в России, фильмы без прокатного удостоверения.

Законопроект также вводит понятие «кинофестиваль», под которым подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов».

Согласно законопроекту, для показа фильма на кинофестивале, который проходит в России, «прокатное удостоверение не будет требоваться». При этом уточняется, что такой фильм может быть показан на кинофестивале не более двух раз в течение 10 дней.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством еще в августе прошлого года, следует из материалов нижней палаты парламента. Закон вступит в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Как открылся 40-й Московский кинофестиваль

Экономика
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Неверов предложил способ смягчения последствий пенсионной реформы

Ведомости
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Руководство думской фракции «Единая Россия» выступает за привязку льгот для пенсионеров к действующему возрасту выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – независимо от пенсионной реформы, рассказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.

«У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», – сказал Неверов (цитаты по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что аналогичной позиции единороссы придерживаются и в отношении федеральных льгот.

Первый замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что сохранение льгот не потребует дополнительных трат, поскольку средства уже заложены в региональные бюджеты. «Наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», – указал парламентарий.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме перед рассмотрением законопроекта о пенсионном возрасте в первом чтении, единороссы планируют предложить сохранить льготы по налогу на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет и не менять пенсионный возраст для женщин с тремя и более детьми. Два федеральных чиновника говорили «Ведомостям», что из перечисленного правительство обсуждает только одно – стоит ли повышать возраст, с которого оформляется льгота на имущественный налог.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Бизнес
Новости

Московская полиция провела обыски по делу о черном рынке лекарств от рака

Ведомости
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Московская полиция обыскала фармацевтический склад компании ООО «Система» и изъяла документы и технику в рамках уголовного дела в отношении экс-сотрудника международной фармацевтической компании Roche. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего протокола.

О том, что ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении экс-сотрудников Roche, стало известно 1 марта. В феврале полиция провела обыски в офисе Roche в Москве. В середине июля по этому делу прошли новые обыски по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, отмечает издание. Оперативники, по данным РБК, искали свидетельства того, что со склада перепродавались на черный рынок дорогостоящие лекарства от рака. РБК направил запрос в МВД.

Собеседник РБК, близкий к ГУ МВД по Санкт-Петербургу, уточнил, что компания «Система» связана с Александром Максименко. Он является учредителем и директором компании «Монолит», расположенной по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, стр. 11, пишет издание. Согласно Единому реестру лицензий, по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32, лицензии на фармацевтическую деятельность были выданы еще нескольким компаниям — «Главфарм», «Мосфарм», «Темп», «Фармисток» и «Лекарь».

Подозреваемым по этому делу проходит бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров. Следователи считают, что он мог принимать участие в похищении и сбыте на черном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб (бренды «Мабтера» компании Roche и «Ацеллбия» российского производителя «Биокад»). По мнению следствия, он с другими фигурантами дела мог также незаконно выписывать рецепты на препарат, получать его в сети аптек и перепродавать на черном рынке.

Ритуксимаб - препарат против рака крови. До 2014 г. его под брендом «Мабтера» производила только Roche, позже на рынок вышел отечественный аналог «Ацеллбия» от «Биокада».

Технологии
Новости

Котировки Twitter упали после поста Трампа о блокировке республиканцев

Ведомости
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Котировки сервиса микроблогов Twitter сегодня снизились на 4% до начала торгов. Частично в этом падении виноват твит президента США Дональда Трампа, обвинившего Twitter в «скрытой блокировке» (shadow banning) республиканцев, пишет Bloomberg.

«Twitter скрыто блокирует видных республиканцев. Так быть не должно. Мы незамедлительно расследуем эту дискриминационную и незаконную практику! Многие жалуются», - написал Трамп.

Этим утром ресурс ViceNews сообщил, что аккаунты республиканцев США подвергаются скрытой блокировке поисковым движком Twitter. Компания объяснила это побочным эффектом борьбы за качество контента. Речь в данном случае идет о поисковых подсказках, в списке которых, в числе прочих, перестали появляться председатель нацкомитета Республиканской партии США Ронна Ромни Макдэниэл и пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего. Представителей Демпартии такая блокировка не коснулась, подчеркивает ViceNews.

Представитель Twitter рассказал, что в компании знают о проблеме и уже готовят ее решение. Однако он заметил, что исключение из подсказок связано не с контентом твитов, а с «поведением» аккаунта.

Представители администрации Трампа уже обсуждали эту проблему с гендиректором Twitter Джеком Дорси, отмечает корреспондент The Washington Post Тони Ромм. По его мнению, этот инцидент в реальности является частью кампании республиканцев перед промежуточными выборами в США 6 ноября.

Выбор редактора
Политика
Новости

Британские истребители сблизились с российским Су-24 над Черным морем

Ведомости
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Два британских истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированные на авиабазе близ Констанцы, Румыния, сегодня сблизились с российским бомбардировщиком Су-24 над Черным морем. По сообщению Королевских ВВС, Су-24 приблизился к границам НАТО, пишет Daily Mail.

Оба вылетевших на перехват истребителя Typhoon дежурного звена принадлежат 135-му экспедиционному авиакрылу Королевских ВВС. По словам одного из пилотов, уже в воздухе звено навели с земли на российский самолет, приближавшийся к воздушному пространству Румынии. «Российский самолет не входил в воздушное пространство НАТО, поэтому мы получили приказ продолжить патрулирование в качестве предупредительной меры, а затем вернулись на авиабазу «Михаил Когэлничану», - приводят ВВС слова одного из пилотов.

Королевские ВВС Великобритании дислоцированы в Румынии с 2014 г. с началом программы обеспечения безопасности НАТО (Assurance Measures). Румыния вступила в НАТО в 2004 г.

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Бизнес
Новости

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы форекс-дилера

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса» и форекс-дилера Instaforex. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС обнаружила, что в «Яндекс.Директе» размещена реклама Instaforex со словами «Лицензия ЦБ РФ ̶ Открыть демо-счет ̶ Торгуйте бесплатно и без рисков». У Instaforex нет лицензии ЦБ, напомнила антимонопольная служба: нельзя рекламировать товары, если для их работы требуется лицензия, а ее нет. Кроме того, в рекламе форекс-дилеров должно быть указание о рисках, что тоже отсутствовало, добавляет ФАС.

Данные действия нарушают закон о рекламе, пришла к выводу ФАС. Если нарушение будет доказано, то «Яндекс» и Instaforex ждет штраф от 100 000 до 500 000 руб.

Ранее ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе. Им также грозит 100 000 до 500 000 руб. штрафа.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Экономика
Новости

Титов раскритиковал идею уголовного наказания за увольнение возрастных работников

Ведомости
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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на своей странице в Facebook раскритиковал предложения Минтруда по смягчению последствий повышения пенсионного возраста.

Большая часть предложений министерства сводится к тому, чтобы не позволить работодателям сокращать возрастных работников, отметил Титов. В частности, Минтруд предложил «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей – вплоть до уголовной – за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного).

«Господа из Минтруда, вы всерьез думаете, что тем самым обезопасите людей за 60 от безработицы, а бюджет – от необходимости выплачивать им пособия по этой безработице? – отметил Титов. – Если в экономике нет рабочих мест для пожилых, надо менять экономику, а не насиловать работодателей».

Впрочем, по мнению Титова, инициатива об уголовной ответственности вряд ли будет одобрена. Более реалистичными, на взгляд бизнес-омбудсмена, являются предложения обязать работодателей проводить за свой счет ежегодную диспансеризацию пожилых сотрудников и в обязательном порядке сообщать об их увольнении в службу занятости.

Правительство намерено поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что власти примут меры для недопущения дискриминации возрастных работников на рынке труда.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Технологии
Новости

«Ростех» разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» представила индивидуальную парашютную систему «Шанс», предназначенную для эвакуации людей из высотных зданий. Демонстрация новинки состоялась в четверг на аэродроме «Киржач», говорится в сообщении госкорпорации.

В отличие от обычных парашютов «Шанс» позволяет десантировать человека со сверхмалых высот – от 30 метров (высота 9-этажного дома), отметил «Ростех». При этом парашют раскрывается самостоятельно на нужной высоте, и его использование не требует специальной подготовки.

«Шанс» предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг. Сама система весит 4,8 кг, ее габариты 50х30х20 см.

Госкорпорация рассчитывает, что парашют будет востребован компаниями, эксплуатирующими небоскребы: это бизнес-центры, отели, многоэтажные объекты жилой недвижимости. Сроки запуска новинки в серийное производство «Ростех» не уточнил.

Как будет выглядеть новый самый высокий небоскреб Москвы

Бизнес
Новости

Российский союз туриндустрии предупредил о риске закрытия всех визовых центров в России

Ведомости
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Поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенные депутатами «Единой России», могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в беседе с «Интерфаксом». В России сегодня работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express.

По словам Тюриной, инициатива «Единой России» предусматривает наделение российского МИДа функцией обязательной аккредитации всех компаний, которые выступают посредниками при оформлении россиянами виз. Чтобы получить такую аккредитацию, компании должны выполнить несколько условий: открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах, иметь сертифицированные технические средства для обработки конфиденциальной информации. Кроме того, они должны работать в этой области не менее четырех лет. Еще одним условием, согласно законопроекту, станет требование к максимальной доле иностранного участия в уставном капитале оператора - она не должна превышать 20%.

Тюрина пояснила, что ни один из действующих операторов не сможет получить такую аккредитацию. Она подчеркнула, что если поправки будут приняты, то иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом», — заявила Тюрина.

Инициатива поступила на рассмотрение Госдумы 14 июля. Авторы проекта подчеркивали, что нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз. Таким образом они хотят пресечь незаконное распространение и использование персональных данных россиян.

Самые популярные у туристов города мира

Бизнес
Новости

На финансовые результаты Puma повлияла мода на спортивную одежду 1990-х

Ведомости
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Выручка Puma за первое полугодие 2018 г. выросла на 18,3% до 2,2 млрд евро, чистая прибыль выросла на 37,8% до 98,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что продажи во всех основных регионах показали двузначный рост.

Puma повышала прогноз на прибыль уже трижды в прошлом году, отмечает Bloomberg. По данным агентства, на это повлияла мода на спортивную одежду. Компания действительно выиграла от использования ретро-стилей 1980-х и 1990-х, отметил гендиректор Puma Бьорн Галден. Он отметил, что в этом году резко стал модным баскетбольный стиль, из-за чего компании пришлось ускорить выпуск некоторых продуктов.

Экономическая ситуация неопределенная, что вызвано колебаниями валют и «сложной глобальной торговой ситуацией», отметил Галден. По его словам, именно из-за этого Puma не будет увеличивать прогноз по продажам, а вложит дополнительные инвестиции в маркетинг.

В марте 2018 г. Puma и «Союзмультфильм» объявили о том, что выпустят совместную коллекцию кроссовок. На них будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов. Это будет первое в истории Puma сотрудничество на российском рынке.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Недвижимость
Новости

Президент ФСК «Лидер» рассказал о возможности достройки домов Urban Group

Ведомости
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Девелоперская компания ФСК «Лидер» готова принять участие в достройке жилых домов обанкротившейся компании Urban Group. Об этом сообщил президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин.

«Физически, когда будет разыгрываться подряд на строительство, я готов достроить, тем более мы действительно строили один дом Urban Group», - рассказал Воронин, отметив, что компания уже была подрядчиком Urban Group. «Два года назад мы построили для них один дом. Они, кстати, тогда с нами полностью расплатились - за исключением гарантийного удержания в 2%, которое, я думаю, что уже не получу, это около 40 млн руб.», - сказал Воронин журналистам.

По его словам, до настоящего времени девелоперы не получали предложений об участии в завершении строительства домов Urban Group. «Ни один из девелоперов не потянет такую «дыру», поэтому решили делать за бюджетный счет», - сказал президент ФСК «Лидер».

В настоящее время компания достраивает ряд проблемных объектов в Московской области, в частности МЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе, ЖК «Гагаринский» в г. Жуковский и ЖК «Раменское» в одноименном городе Подмосковья.

Экономика
Новости

Матвиенко исключила повторение ситуации 90-х с невыплатой пенсий

Ведомости
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Государство гарантирует всем российским гражданам своевременное получение пенсий, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством. Недопустимо повторить ситуацию 1990-х гг., когда не платили пенсии», – сказала она (цитаты по ТАСС). «Гарантирую: ничего такого не повторится, все будут получать пенсии», – заверила спикер верхней палаты парламента.

В связи с пенсионной реформой Матвиенко констатировала, что планы повысить возраст выхода на пенсию не нравятся большинству людей, однако откладывать эту меру недопустимо. Она подчеркнула, что в пакете поправок в пенсионное законодательство необходимо предусмотреть комплекс мер, прежде всего по поддержке лиц предпенсионного возраста, защите трудовых прав и улучшению медицинского обеспечения.

Законопроект правительства предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Власти обещают за счет реформы в два раза увеличить индексацию пенсий неработающим пенсионерам – до 1000 руб. с 2019 г. 19 июля документ в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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