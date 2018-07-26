Госдума приняла закон о показе фильмов на фестивалях без прокатного удостоверения
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии», разрешающие показывать на международных кинофестивалях, проходящих в России, фильмы без прокатного удостоверения.
Законопроект также вводит понятие «кинофестиваль», под которым подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов».
Согласно законопроекту, для показа фильма на кинофестивале, который проходит в России, «прокатное удостоверение не будет требоваться». При этом уточняется, что такой фильм может быть показан на кинофестивале не более двух раз в течение 10 дней.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством еще в августе прошлого года, следует из материалов нижней палаты парламента. Закон вступит в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.