Cуд отклонил первый иск к Роскомнадзору об убытках из-за блокировки Telegram
Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургского «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн руб. убытков, которые, как утверждал истец, он получил из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram, сообщает «РИА Новости».
«Суд решил: в удовлетворении исковых требований ООО "Инвестори" отказать в полном объеме», - огласила решение судья Марина Огородникова. Истец утверждал, что действия ведомства помешали работе сайта организации. Из-за блокировки Telegram клиенты компании не могли пользоваться сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль, жаловался представитель «Инвестори» Владимир Орлов.
Компания отмечала, что сумма упущенной выгоды, по ее оценкам, составила 10 млн руб. При этом «Инвестори» потребовала взыскать лишь 5 млн руб., «так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений». Представители Роскомнадзора и Минфина просили оставить эти требования без удовлетворения. Регулятор подчеркивал, что истец не представил доказательств массовой блокировки интернет-ресурсов из-за действий ведомства в отношении Telegram. «Об этом известно только из средств массовой информации», - говорил юрист Антон Куликов.
Роскомнадзор начал блокировать Telegam 16 апреля по решению Таганского суда - мессенджер не исполнил требования Федеральной службы безопасности (ФСБ) передать ей ключи шифрования. 27 апреля бизнесмен Александр Вихарев подал против Роскомнадзора первый иск с требованиями возместить ущерб от незаконной блокировки. Он утверждал, что часть серверов его компании «Инвестори», которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость, оказалась блокирована из-за блокировки Telegram и его клиенты не могли совершить операции в личных кабинетах.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.