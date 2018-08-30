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Reuters узнал о тестировании новых технологий для блокировки Telegram

Межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, тестирует новою технологию для блокировки Telegram. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Согласно документу, с 6 августа специалисты проводят лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове. По данным агентства, в ходе испытаний планировалось проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний «РДП.ру», АДМ «Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Совладелец НТЦ «Протей» Антон Пинчук подтвердил агентству факт испытаний, но сказал, что его компания отказалась от участия. «Ростелеком» и замминистра цифрового развития Олег Иванов от комментариев отказались. ФСБ и основатель Telegram Павел Дуров не ответили на запросы Reuters.

Системы фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection) — предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и блокировки отдельных протоколов, поясняет агентство.

Как рассказали Reuters два источника, по итогам испытаний комиссия намерена выбрать лучшую систему, которую можно будет использовать на сетях всех операторов связи в России с целью эффективной блокировки запрещенного контента. По данным агентства, испытания планировалось завершить к 20 августа, но сроки тестирования были продлены.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России 16 апреля, однако мессенджер продолжает работать до сих пор. Чтобы заблокировать Telegram, ведомство вносило в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер (около 9000), а затем целые подсети адресов (каждая — несколько тысяч, а то и миллионов адресов), рассказывал ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

По статистике сервиса Diphost, на следующий день после начала блокировки в реестр запрещенных ресурсов попали до 19,4 млн IP-адресов. На проблемы с доступом стали жаловаться интернет-магазины, другие мессенджеры и прочие сторонние сервисы, поскольку под блокировку попали используемые ими сетевые адреса.

Telegram удается обходить блокировку благодаря постоянной смене IP-адресов, объясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Он использует технологию, которая в реальном времени транслирует в устройства пользователей свои новые «координаты», говорили они. Telegram арендует сервер, IP-адреса которого еще не заблокированы, и рассылает push-уведомления с данными о своем новом местоположении, объясняла эту схему представитель Vee Security Анна Просветова.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram