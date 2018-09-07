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Социологи в США оценили интерес к Facebook после утечки данных пользователей

Большинство американских пользователей Facebook в течение последних 12 месяцев предприняли какие-либо шаги, чтобы защитить свои личные данные, показало исследование Pew Research Center.

По данным исследования, более половины пользователей Faceboоk (54%) в возрасте 18 лет и старше скорректировали свои настройки конфиденциальности. 42% опрошенных ответили, что в течение нескольких недель не заходили в Faceboоk. Еще около четверти (26%) сказали, что удалили приложение Faceboоk со своего смартфона. В целом около 74% пользователей Faceboоk ответили, что в течение последнего года предприняли хотя бы одно из этих трех действий.

Отмечается, что пользователи соцсети в возрасте от 18 до 29 лет чаще предпринимали какие-либо шаги по защите своих личных, чем люди более старшего возраста.

Опрос проводился в США с 29 мая по 11 июня, после скандала с утечкой данных пользователей Faceboоk.

В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica с 2015 г. собирала личные данные пользователей Faceboоk для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Речь идет о персональных данных более 85 млн пользователей. После этого основатель Faceboоk Марк Цукерберг объявил о введении ряда мер по защите личных данных пользователей.

Например, Faceboоk изменил настройки конфиденциальности, позволив пользователям самим контролировать свои персональные данные. В частности, стало проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети.

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