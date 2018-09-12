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На сайте Apple появились названия и характеристики новых iPhone

Apple за несколько часов до презентации своих новых устройств обновила XML-файл страницы своего сайта, раскрыв некоторые параметры новых устройств. Об этом сначала сообщило издание AllThings.How, позже об этом также написало The Verge. Из XML-файла следует, что Apple представит iPhone под названиями XS, XS Max и XR. У первого будет диагональ дисплея 5,8 дюйма, у второго и третьего – 6,5 дюйма. Они будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб. Модели XS будут доступны в трех цветах: черном, серебристом и золотом, отмечает The Verge. По данным издания, у XR выбор цветов будет больше – шесть: черный, белый, красный, желтый, коралловый и синий.

AllThings.How

Позже Apple убрала эту информацию со своего сайта.

В среду в 20.00 по московскому времени пройдет презентация Apple, на которой компания представит новые продукты. Флагманов будет сразу три, писали ранее со ссылкой на свои источники Bloomberg и Financial Times. По данным Bloomberg, Apple представит новую версию прошлогоднего iPhone X с более быстрым процессором и улучшенной камерой. Второй новинкой может стать аналогичный по характеристикам смартфон, но с увеличенным дисплеем: его диагональ – 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X 2017 г. Смартфон будет называться iPhone Xs Max – его экран станет одним из самых широких в мире, утверждает собеседник Bloomberg. Наконец, третья новинка – бюджетная версия iPhone X, которая, возможно, будет называться iPhone Xr, по данным агентства.

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