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Facebook отрицает доступ хакеров к сторонним приложениям из-за утечки данных

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Хакеры, похитившие данные 50 млн пользователей Facebook, не использовали их для доступа к аккаунтам пользователей в сторонних приложениях — во всяком случае, самое тщательное расследование не выявило таких попыток, сообщил официальный блог соцсети. Теоретически механизм Facebook Login мог быть использован для доступа в Tinder, Uber, Instagram и прочие приложения.

«Мы проанализировали логи для всех сторонних приложений, установленных или авторизованных во время атаки на прошлой неделе. Расследование пока не выявило никаких свидетельств, что нападавшие получили доступ к приложениям через Facebook Login», — заявил вице-президент компании Гай Розен. По его словам, все уязвимости подобного рода ликвидированы — под угрозой могут оставаться только приложения разработчиков, не использующих средства разработки (SDK)  Facebook.

По мнению ресурса Mashable, инцидент уже заставил авторов приложений задуматься о надежности авторизации через сторонний сервис. «Годами Facebook продвигала Facebook Login как незаменимый инструмент для пользователей и разработчиков. Теперь разработчикам приходится ломать себе голову, пострадали ли их пользователи от хакерской атаки на третью сторону», — замечает ресурс.

Европейский регулятор уже начал расследование утечки данных Facebook и достаточности защиты данных пользователей в соцсети. Компании может грозить оборотный штраф до $1,6 млрд.

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Политика
Новости

Американские спецслужбы рассказали об опасном конверте для Трампа

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Подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, был перехвачен сотрудниками спецслужб и не попал в Белый дом, сообщила сегодня Секретная служба США (занимается охраной президента).

«Как правило, Секретная служба не дает комментариев относительно методов обеспечения безопасности первых лиц. Однако в данном случае мы можем подтвердить, что проводим полное расследование этого инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами», — говорится в сообщении спецслужбы. Из него также следует, что опасный конверт был получен 1 октября.

Накануне конверты, предположительно содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону. Помимо этого, во вторник при вскрытии конверта для сенатора Теда Круза пострадали двое членов его предвыборного штаба. Возможную связь инцидентов расследует ФБР.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор пригрозил ограничить экспорт зерна по санитарным сображениям

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Россельхознадзор сообщил, что готов приостановить деятельность порядка 30 компаний – владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Служба объясняет это неудовлетворительным карантинным состоянием мест погрузки, которое несет риск заражения экспортного продукта.

Учитывая претензии стран-импортеров к российскому зерну «из-за выявления в нем карантинных вредных организмов», территориальные управления Россельхознадзора усилят контроль и проведут повторное обследование мест отгрузки зерна в двух регионах. «В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям 10.1 и 10.3 КоАП РФ, которые предусматривают, помимо административного штрафа, административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток", — пригрозил Россельхознадзор.

Краснодарский край и Ростовская область — основные российские экспортеры зерна — в основном транзитного, с перевалкой. Отгрузку ведут 62 компании из девяти портов. Объем экспорта зерновых в 2018/2019 сельхозгоду уже превысил 14 млн т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В сентябре Россельхознадзор уведомил экспортеров об ужесточении требований к качеству российской пшеницы крупнейшего покупателя — Египта. Экспортеры опасались, что санитарные требования станут инструментом ограничения экспорта: если уровень отгрузок превысит 25–30 млн тонн, инспекторы смогут блокировать новые партии пшеницы, писал «Коммерсантъ».

В России последние три года рекордные и урожаи, и экспорт зерновых. Традиционные потребители – Египет, Турция, Бангладеш и др.; население этих стран растет, и Россия продолжает играть заметную роль в снабжении их зерном. Есть и перспективные рынки, где Россия присутствует ограниченно, например Алжир или Саудовская Аравия, но их высокие требования к импортным зерновым не позволяют туда войти российским экспортерам.

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Политика
Новости

Постпред США в НАТО объяснила слова об уничтожении российских ракет

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Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон объяснила свои слова об уничтожении российских крылатых ракет, якобы нарушающих положения договора о РСМД. Она не имела в виду превентивные удары по России, написала Хатчисон в своем официальном Twitter.

«Я не говорила о превентивном ударе по России. Что я сказала: Россия должна вернуться к соблюдению договора о ликвидации РСМД [ракет средней и меньшей дальности], иначе мы будем вынуждены противодействовать российскому военному потенциалу для защиты интересов США и НАТО. Текущее положение, когда Россия открыто нарушает договор, неприемлемо», — написала представитель США.

Ранее во вторник Хатчисон на брифинге в НАТО заявила, что альянс считает фактом разработку и развертывание Россией ракеты средней дальности в нарушение договора РСМД.  «Мерами противодействия может быть уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора», — заявила представитель США в НАТО.

Как отмечает The Washington Post, сказанное Хатчисон действительно можно было интерпретировать как обещание превентивного удара, а это может послужить поводом для атомной войны. Более того, пишет газета, Хатчисон уточнила свои слова только после резкой отповеди российского МИДа.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Хатчисон деструктивным и безответственным. »Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», — сказала Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил телеканалу CNN, что Россия не придает особого значения словам постоянных представителей «в условиях неопределенности посланий на более высоком уровне» (цитата по CNN).

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства по договору о РСМД «не обладать, не производить и не проводить летных испытаний» крылатых ракет дальностью от 500 до 5 500 км и «не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет». Речь шла о крылатой ракете наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» – аналоге ракет «Калибр» для флота.

Новое оружие России

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Политика
Новости

Шойгу доложил Путину об отправке С-300 в Сирию

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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставке комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам чиновника, в Сирию для обеспечения безопасности российских военных было отправлено и другое оборудование.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военных. Все они погибли. Российское Минобороны обвинило в крушении ВВС Израиля. По мнению Москвы, Ил-20 под удар сирийских ПВО подставили действия израильских летчиков. Израиль отверг обвинения.

Позже Шойгу заявил о решении передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он уточнял, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — говорил он.

По словам источника, близкого к Минобороны, поставка всего одного дивизиона С-300 с четырьмя пусковыми установками означает, что Россия минимизирует ущерб для отношений с Израилем, возникший после спровоцированной действиями ВВС Израиля гибели российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных. По всей видимости, этот дивизион заменит устаревший и небезопасный сирийский комплекс С-200 на побережье Сирии, технически ответственный за гибель российского самолета.

Новое оружие, которое показал Путин

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Бизнес
Новости

«Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение по спору с польской PGNIG

Ведомости
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«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с жалобой на промежуточное решение суда по иску польской PGNiG к российской компании о пересмотре цены поставок газа. Об этом говорится в сообщении PGNIG.

Об апелляции «Газпрома» PGNIG узнала от Стокгольмского арбитража, уточняется в сообщении. Там же говорится, что польская компания считает жалобу «Газпрома» необоснованной.

Летом Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа. Суд признал, что польская сторона имеет право требовать снижения цен на газ. «На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», – сообщала PGNIG.

В споре между «Газпромом» и PGNiG речь идет про условия долгосрочного контракта, который был заключен в 1996 г. Согласно этому контракту, ежегодно российская сторона поставляет до 10 млрд кубометров газа Польше. Договор рассчитан на срок до 2022 г.

В 2012 г. «Газпром» по запросу PGNiG снизил цену на газ на 10%. В 2014 г. польская компания снова потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув договоренности с российской компанией, PGNiG в мае 2015 г. подала иск в Стокгольмский арбитраж.

Какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Кремль подтвердил скорое подписание сделки с Индией о поставке С-400 на $5 млрд

Ведомости
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Кремль подтвердил скорое подписание контракта с Индией о поставке зенитных ракетных систем С-400 на несколько миллиардов долларов. Подписание документа состоится во время визита президента России Владимира Путина в Дели 5 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки — более $5 млрд», — отметил он. Ушаков добавил, что вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере будут обсуждаться преимущественно во время переговоров в узком составе. Он отметил, что связи России и Индии в этой области «носят давнишний, традиционный характер».

По словам Ушакова, в результате Дели получит современный комплекс ПВО, превосходящий по характеристикам аналогичные комплексы других стран.

Ранее о том, что Индия приняла окончательное решение о покупке комплексов С-400 у России, сообщало индийское издание The Times of India. Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок, утверждало Economic Times со ссылкой на источники. Первый комплекс при этом должен быть введен в строй в течение 24 месяцев после заключения договора. Межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 на сумму $5,5 млрд (а также 48 вертолетов Ми-17 на $1,13 млрд и четырех фрегатов проекта 11356 на сумму около $2 млрд) было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.

Новое оружие, которое показал Путин

Авто
Новости

Ferrari выпустит новый суперкар ограниченным тиражом 499 штук

Ведомости
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Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari выбрал 499 самых лояльных клиентов, которые получат шанс купить новый суперкар Monza стоимостью $1,85 млн (1,6 млн евро), сообщает Bloomberg. Автопроизводитель представил новую модель на автосалоне в Париже. Ferrari уточняла, что у этих спорткаров самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на моделях марки. 

Monza сделана на базе флагманской модели итальянской марки 812 Superfast. Дизайн новинок вдохновлен классическими спорткарами 166 MM, 750 Monza и 860 Monza 1940-50 гг. Monza будет выпущена в двух версиях: одноместной SP1 и SP2 для водителя и пассажира, обе полностью открытые, как их гоночные прообразы.

Отобранные концерном клиенты смогут выбирать версию, но получат только один спорткар, сказал Bloomberg Television руководитель отдела продаж и маркетинга компании Энрико Галльера. Он подчеркнул, что никто не сможет купить обе версии. «Мы уже выбрали тех немногих счастливчиков, у кого есть возможность купить автомобили: каждый автомобиль был назначен на определенное имя», — добавил Галльера.

Monza оснащена 6,5 л атмосферным V12, мощность которого была увеличена до 810 л. с. (с 800 л. с. у 812 Superfast). Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, до 200 км/ч — за 7,9 с. Максимальная скорость свыше 300 км/ч — на 40 км/ч ниже, чем у 812 Superfast.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

Бизнес
Новости

Walmart купит бренд одежды больших размеров

Ведомости
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Крупнейшая в мире сеть супермаркетов Walmart планирует приобрести бренд одежды Eloquil. Об этом говорится в сообщении первой компании.

Eloquil – американская марка одежды для женщин, созданная четыре года назад. Размерный ряд бренда начинается с 14 размера (российский – 54, или XL). У компании есть шесть магазинов в разных штатах США.

Финансовые условия сделки официально не разглашаются. По данным источников издания Recode, Walmart заплатит за Eloquil $100 млн. Сегодня более половины женщин в возрасте 18-65 лет в США носят размер 14+, говорится в сообщении Walmart: «Это сегмент рынка, который исторически недооценен и пренебрегается».

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