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Facebook отрицает доступ хакеров к сторонним приложениям из-за утечки данных

Хакеры, похитившие данные 50 млн пользователей Facebook, не использовали их для доступа к аккаунтам пользователей в сторонних приложениях — во всяком случае, самое тщательное расследование не выявило таких попыток, сообщил официальный блог соцсети. Теоретически механизм Facebook Login мог быть использован для доступа в Tinder, Uber, Instagram и прочие приложения.

«Мы проанализировали логи для всех сторонних приложений, установленных или авторизованных во время атаки на прошлой неделе. Расследование пока не выявило никаких свидетельств, что нападавшие получили доступ к приложениям через Facebook Login», — заявил вице-президент компании Гай Розен. По его словам, все уязвимости подобного рода ликвидированы — под угрозой могут оставаться только приложения разработчиков, не использующих средства разработки (SDK) Facebook.

По мнению ресурса Mashable, инцидент уже заставил авторов приложений задуматься о надежности авторизации через сторонний сервис. «Годами Facebook продвигала Facebook Login как незаменимый инструмент для пользователей и разработчиков. Теперь разработчикам приходится ломать себе голову, пострадали ли их пользователи от хакерской атаки на третью сторону», — замечает ресурс.

Европейский регулятор уже начал расследование утечки данных Facebook и достаточности защиты данных пользователей в соцсети. Компании может грозить оборотный штраф до $1,6 млрд.