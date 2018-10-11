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Veon отозвал оферту на покупку активов в Пакистане и Бангладеш

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Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома») отозвал оферту на покупку активов Global Telecom Holding (GTH) в Пакистане и Бангладеш, следует из сообщения холдинга.

«Veon отозвал предложение в свете ситуации с пакистанской рупией и учитывая реакцию на оферту миноритариев GTH, не позволившую надеяться на одобрение сделки», — отмечается в релизе. Ранее Veon намеревался направить на покупку принадлежащих GTH операторов — пакистанской Jazz и бангладешской Banglalink — часть средств, вырученных от продажи 50%-ной доли Veon в крупнейшем в Италии сотовом операторе Wind Tre. Долю выкупил партнер Veon – гонкогская CK Hutchison Holdings Ltd. за 2,45 млрд евро.

Накануне Пакистан заявил, что будет добиваться получения кредита МВФ на $8 млрд для урегулирования кризиса платежного баланса. Переговоры должны пройти в октябре. Только на этой новости котировки национальной валюты, обесценивающейся к доллару с конца 2017 г., упали на 4%.

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Кадыров извинился за инцидент с участием чеченца в метро

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Глава Чечни Рамзан Кадыров срочно вызвал в Грозный чеченца, бросившего в человека банку с напитком со словами «Ахмат» - сила» (лозунг болельщиков грозненского футбольного клуба «Ахмат»). Кадыров также принес извинения пострадавшему от имени всего чеченского народа.

«Прислали ролик, на котором видно, что кто-то со словами «Ахмат» - сила» бросает баночку из-под напитка в молодого человека. Кажется, что действие происходит в метро. Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета. Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», — написал Кадыров во «В контакте». Глава Чечни подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к традициям и обычаям чеченцев, и предложил «сообщить координаты» «героя» ролика.

Ему самому Кадыров предложил немедленно прилететь в Грозный. «Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!» — заявил Кадыров. «Ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат» - сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале», — отметил глава Чечни.

«Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!» — подытожил Кадыров.

На видео, накануне распространенном в соцсетях, видно, как молодой человек с сильным чеченским акцентом бросает банку в молодого человека и принуждает того сказать «Ахмат» - сила».

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили о выходе чешской PPF из агробизнеса в России

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Чешская PPF Group ищет покупателей на свой единственный сельхозактив в России — холдинг «РАВ Агро-про», купленный в 2011 г., пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, интерес к части земельного фонда компании проявляет «Мираторг».

«РАВ Агро-про» входит в топ-50 владельцев сельскохозяйственных земель в России с 111 000 га. Они расположены в Воронежской и Орловской областях. Во вторник ФАС сообщила, что АПХ «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса в стране, подал ходатайство о покупке доли в ООО «РАВ агро-Орел». Именно эта компания управляет земельным фондом в Орловской области, пишет «Коммерсантъ».

Весь земельный фонд компании эксперты оценили примерно в 7 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Сертификат «Якутии» могут ограничить после инцидента с самолетом SSJ-100

Ведомости
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Росавиация может внести ограничения в сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским самолетом SSJ-100 в аэропорту Якутска, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо руководителя ведомства Александра Нерадько.

Авария произошла 9 октября. Самолет Superjet-100 рейсом Улан-Удэ — Якутск с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился за пределы рабочей части полосы на реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. За медицинской помощью после происшествия обратились четыре пассажира.

Из письма следует, что самолет эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивированным реверсом второго двигателя. Посадка с деактивированными реверсами двигателей допускается только при коэффициенте сцепления не ниже 0,4, а в аэропорту Якутска он фактически составлял около 0,25 (это показали замеры после ЧП), хотя экипажу была передана информация о значении 0,45, пишет Росавиация. Ведомство отмечает, что это «может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта «Якутск».

На период реконструкции ВПП аэродрома в Якутске Росавиация запрещает выполнение полетов самолетами с неисправностями, исключающими возможность использования при посадке реверсивных устройств двигателей.

После авиапроисшествия самолет эвакуировали с ВПП более 12 часов, «что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала», отмечается в письме.

Росавиация в этом году проверила авиакомпанию «Якутия» и выявила «существенные нарушения требований воздушного законодательства», в том числе нарушение максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей, невыполнение технического обслуживания самолетов в установленные сроки, нарушение сроков замены изделий с ограниченным ресурсом, фальсификацию производственно-технической документации. Регулятор выдвинул претензии к руководству перевозчика в связи с недостатками в системе управления безопасностью полетов.

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Новости

Губернатор Забайкальского края Жданова уходит в отставку

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила покинуть свой пост. Ее заявление сегодня опубликовано на сайте краевого правительства.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый - не менее интересный и ответственный - период в моей жизни», — заявила Жданова.

Она поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за допущенные ошибки. «Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время — каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья», — сказала губернатор.

Президент России Владимир Путин назначил Жданову, до того возглавлявшую законодательное собрание Забайкалья, исполняющей обязанности губернатора в феврале 2016 г. Прежний глава региона Константин Ильковский, единственный губернатор от «Справедливой России», был отправлен в досрочную отставку. В сентябре 2016 г. Жданова выиграла губернаторские выборы с результатом 54%, обойдя кандидата от КПРФ Николая Мерзликина.

В Забайкальском крае в 2017 г. произошел вышедший на федеральный уровень инцидент с забастовкой шахтеров на Дарасунском золотом руднике. Тогда же «Новая газета» опубликовала резонансное расследование о криминализации подростков в регионе под лозунгами АУЕ и идеологическим руководством вора в законе Георгия Углавы.

Один из собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента, говорил, что ситуация в Забайкалье в отличие от всех регионов, где этой осенью произошли отставки губернаторов, самая трудная. «Регион тяжелый. Там же кроме беды с экономикой тема АУЕ, когда криминал захватывает даже не власть, а мозги людей».

На выборах в законодательное собрание в Забайкальском крае в сентябре этого года результат «Единой России» стал одним из худших по стране. Список партии власти победил только формально (28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР). Правда, впоследствии единоросы заключили коалицию с ЛДПР и заняли большинство ключевых постов в заксобрании.

Забайкальский край был образован в 2008 г. при объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

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Бизнес
Новости

Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию пищевой продукции

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Роспотребнадзор подготовил и внес на обсуждение в правительство законопроект, согласно которому вводится административная и уголовная ответственность для фальсификаторов пищевой продукции. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала руководитель ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

«Прежде всего, в КоАП появится само понятие фальсификата. Что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов. Мы предлагаем помимо введения крупных штрафов ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится фальсификат», — пояснила она.

По ее словам, такая мера «должна остудить горячие головы недобросовестных предпринимателей».

Ранее Попова заявляла, что контрафакт имеет отличия от фальсификата. По ее словам, благодаря современной химической промышленности продукция может иметь те же потребительские свойства, что и оригинал, однако это будет фальсификация.

Самые подделываемые мировые бренды

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Бизнес
Новости

Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру из-за онлайн-продаж опасных детских товаров

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к генпрокуратуру России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность обращения в суд для признания запрещенной информации, которая размещена на маркетплейсах и касается сведений об опасных для детей товарах. По мнению Кузнецовой, такая информация должна блокироваться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ аппарата уполномоченной на запрос организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

Представитель омбудсмена пояснил, что Кузнецова в конце сентября направила Чайке просьбу рассмотреть возможность подачи исков в суд в интересах несовершеннолетних. По ее мнению, информация о продаже детских товаров с нарушением требований таможенных регламентов должна подпадать под запрет. Речь идет об онлайн-продажах не сертифицированных в России детских товаров на торговых площадках AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркет». При этом необходимо блокировать не сервисы, а только ту часть, в которой содержится запрещенная информация, уточнил представитель Кузнецовой. По его словам, в аппарате уполномоченной ждут ответа Генпрокуратуры до конца октября.

В России при продаже товаров в интернет-магазинах от покупки опасной продукции российских потребителей защищает закон. Однако российское законодательство не действует в отношении иностранных интернет-площадок. Покупатель совершает приобретение на свой страх и риск, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, многие зарубежные производители не сертифицируют товар ради экономии. На внутреннем рынке такую продукцию производитель не может реализовать и поставляет ее на экспорт.

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Новости

WSJ: соратник Березовского собирался рассказать в суде о связях «Аэрофлота» со спецслужбами

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Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков перед смертью собирался в суде Лондона рассказать о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.

«Аэрофлот» со времен СССР помогал спецслужбам передавать деньги агентам по всему миру, а также осуществлял перевозку нелегальных грузов, утверждает газета со ссылкой на слова вдовы Александра Литвиненко. По ее словам, об этом ей ранее рассказывал муж.

По информации The Wall Street Journal, о планах выступить в суде Глушков рассказывал друзьям. «Это было его целью в жизни. Он не собирался сдаваться», — заявил один из друзей газете. В марте Глушкова обнаружили со следами удушения. Незадолго до рассмотрения дела в суде бывший топ-менеджер перестал отвечать на телефонные звонки.

Скотланд-Ярд не исключает, что россиянина могли убить. Полиция по факту случившегося возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Глушков, которому на момент смерти было 68 лет, два последних года проживал по тому адресу, где его нашли мертвым, ранее сообщили в полиции.

В России Следственный комитет также не исключил вероятность убийства Глушкова. СКР возбудил и расследует уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство».

С 1989 по 1991 г. Глушков работал начальником отдела, а позже — заместителем гендиректора «ЛогоВАЗа», созданного бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. он возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», в 1996 г. его назначили заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, полученных незаконным путем, и невозвращении валютной выручки из-за рубежа. В 2004 г. суд снял с Глушкова часть обвинений, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Суд приговорил бывшего топ-менеджера к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом отбытого срока Глушков был освобожден в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила ему политическое убежище. В марте 2017 г. в России суд заочно признал Глушкова виновным в хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг. и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о проведении обысков у вице-президента ОАК Герасимова

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В среду, 10 октября, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов приблизительно по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, обыски также были проведены в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы, уточнило издание.

Как отмечает «Коммерсантъ», по результатам следственных действий вице-президент ОАК может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по летному отряду, осуществляющему перевозку первых лиц страны. СК возбудил делопо ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказали источники издания, мошеннические действия могут быть связаны с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров. Эти махинации были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили бывший руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев и еще десять фигурантов дела. Ранее их арестовали по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых к различным срокам.

Герасимов курирует в ОАК вопросы государственной авиации специального назначения (поставки, контроль за разработкой, производством, обслуживанием, ремонтом, а также обеспечением специальных рейсов в части обязательств ОАК) с сентября 2015 г. До назначения на пост вице-президента он занимал пост советника президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 г. Герасимов служил в структурах ФСО. В ОАК не стали комментировать информацию об обысках.

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Технологии
Новости

Телекоммуникационная корпорация AT&T запустит конкурента Netflix

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Американская телекоммуникационная корпорация AT&T планирует в IV квартале 2019 г. запустить стриминговый видеосервис, который составит конкуренцию Netflix, пишет газета The Wall Street Journal. О том, какое название будет иметь создаваемый сервис, не сообщается.

Пользователям нового видеосервиса будут доступны фильмы, а также материалы, изготовленные по заказу WarnerMedia (в середине июня AT&T объявила о закрытии сделки по покупке медиакомпании за $85 млрд).

Гендиректор WarnerMedia Джон Станки заявил, что его работа заключается «не в том, чтобы создать еще один Netflix», а в том, чтобы предложить клиенту тот набор услуг, которые он хочет получить. При этом WarnerMedia не может позволить себе остаться позади Netflix, так как все больше телезрителей хотят смотреть видео «за пределами традиционных кабельных пакетов», добавил он.

В середине июня о создании конкурента Netflix объявили три крупнейшие телевизионные компании Франции — France Televisions, TF1 и M6. Они планируют создать новую службу потокового видео, которая будет работать по технологии OTT (Over the Top), обеспечивающей доставку видеосигнала на компьютеры, планшеты, смартфоны или телевизоры пользователей без прямого контакта с оператором связи. Сервис получил название SALTO.

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«Коммерсантъ» узнал подробности уголовного дела Кокорина и Мамаева

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Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подозревает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Максимальное наказание по данной статье — до 7 лет лишения свободы, уточняет издание.

В отличие от статьи «Побои» (ст. 116 УК), по которой ранее было возбуждено уголовное дело в отношении игроков, по ч. 2 ст. 213 УК суд может избрать для футболистов меру пресечения в виде ареста. Следствие скорее всего в четверг, 11 октября, обратится с соответствующими ходатайствами в Тверской суд Москвы, уточняет издание. О том, будет ли следствие настаивать на помещении Кокорина и Мамаева в СИЗО или на домашнем аресте, неизвестно. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее Кокорин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

Кокорин и Мамаев 8 октября избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей «Первого канала». Мужчину после инцидента госпитализировали. После этого футболисты в одном из кафе избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Позже пресс-служба Минпромторга сообщала о госпитализации Пака и Гайсина. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Изначально в отношении футболистов возбудили дело по статье «Побои» из-за нападения на водителя, позже МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. По какой именно части статьи было возбуждено дело, ранее не уточнялось. Адвокат Пака и Гайсина ранее говорил, что пострадавшие будут добиваться от следствия переквалификации дела на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти).

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Политика
Новости

Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году

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Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, пишет «Европейская правда».

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал генсекретарь. Комитет министров Совета Европы вправе прекратить участие России в работе ПАСЕ, напомнил Ягланд. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г., отметил он.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — считает Ягланд. Если Россию исключат из Совета Европы, то бюджет организации будет скорректирован, добавил он.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

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