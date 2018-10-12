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«Коммерсантъ» назвал причину аварийного запуска корабля «Союз МС-10»

Причиной аварийного запуска корабля «Союз МС-10» стало неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя «Союз ФГ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, нештатная ситуация могла произойти по одной из трех причин. В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, изучит каждую из возможных причин.

Причиной аварии может быть отказ работы пирозамка бокового блока, механическое повреждение его крепления или проблемы с автоматикой, которая возможно не дала команду на отстрел «боковушки». Но последняя причина маловероятна, сказал один из источников. Для подтверждения или опровержения этой версии специалисты изучат документацию в ракетно-космическом центре «Прогресс», где в апреле 2016 г. была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ».

В первую очередь специалисты займутся расшифровкой телеметрической информации, изучением записей видеокамер Go-Pro, установленных на ракете, а также матчасти, сообщает издание. Обломки ракеты были найдены поисковой группой в четверг поздно вечером. По информации «Коммерсанта», комиссии отведен на «разбор полетов» приблизительно месяц.

«Союз МС-10» был запущен с «Байконура» к МКС 11 октября в 11:40 мск. Корабль должен был доставить на станцию космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако на 123-й секунде полета сработала аварийная система спасения. Спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился после суборбитального полета недалеко от Джезказгана (Казахстан), в 400 км к северо-востоку от космодрома.

Как готовился запуск «Союза МС-10»