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«Яндекс.Афиша» начала напрямую продавать билеты в театр‍

Сервис «Яндекс.Афиша» начинает заключать договоры с театрами и другими учреждениями культуры для продажи билетов напрямую. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. До сих пор «Яндекс.Афиша» выступала только в роли агрегатора билетных агентов.

Первый договор заключен с «Мастерской Петра Фоменко», уточнили в «Яндексе». У компании действуют соглашения и с организаторами концертов. Работать напрямую с кинотеатрами сервис пока не планирует.

В компании ожидают, что в октябре месячная посещаемость сервиса превысит 10 млн пользователей. Переход на прямую работу с театрами замруководителя «Яндекс.Афиши» Илья Альтшулер объяснил выгодой для компании и возможностью «больше инвестировать в маркетинг». Для театров, по его словам, это сотрудничество представляет интерес и с точки зрения экспериментов в онлайне – трансляции спектаклей «Золотой маски» и распродажи билетов в День театра.

Крупнейшими продавцами билетов сейчас являются принадлежащие МТС сервисы Ticketland и Ponominalu.ru. Представитель оператора оценивает их долю более чем в 25% легального федерального рынка. Всего через онлайн-операторов продается более 40% билетов, еще около 20% — через онлайн-кассы самих учреждений. В первой половине 2018 г. общая аудитория федеральных театров в России оценивалась Минкультуры в 13,3 млн посещений, а продажи — в 4,5 млрд руб.

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