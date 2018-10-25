Новости
Технологии
Новости

Великобритания оштрафовала Facebook на 500 000 фунтов из-за утечки данных

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британское Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) оштрафовало компанию Facebook на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000) за нарушения закона о защите личных данных пользователей, сообщает BBC. Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

Соцсеть была наказана за сотрудничество с британской компанией Cambridge Analytica, которое стало причиной утечки персональных данных ее пользователей. Нарушения закона о защите данных 1998 г. были зафиксированы в период с 2007 по 2014 г. Компания не сумела обеспечить безопасность личной информации пользователей, а также была недостаточно прозрачной в вопросах использования этих данных третьими лицами, подчеркнул регулятор.

О планах оштрафовать Facebook британский регулятор объявил в июле. Из-за срока давности к Facebook не может быть применен Генеральный регламент о защите персональных данных ЕС (GDPR), по которому компании грозил бы штраф до 4% годового оборота, что составляет $1,9 млрд, объясняла The Guardian.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия британской компании могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Экономика
Новости

ЕЦБ сохранил основные ставки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании в четверг в очередной раз не стал менять рекордно низкие основные процентные ставки, говорится в сообщении регулятора.

Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – -0,4%. ЕЦБ подтвердил, что выкуп облигаций по программе количественного смягчения (QE) в объеме 15 млрд евро в месяц завершится в декабре 2018 года несмотря на опасения по поводу динамики экономики Евросоюза.

Совет управляющих европейского регулятора заявил, что будет удерживать ключевые процентные ставки на нынешнем уровне по крайней мере до конца лета 2019 г.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Государственная атлетическая комиссия штата Невада на заседании проголосовала за то, чтобы выплатить половину — $1 млн — гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN. Выплата была заморожена из-за драки после боя.

Макгрегору гонорар в $3 млн был выплачен сразу, но на заседании комиссии ее председатель отметил, что этого бы не произошло, если бы в день боя в распоряжении комиссии была полноценная видеозапись произошедшего.

Также комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы продлить временную дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора. Она будет длиться неопределенный срок — до окончания расследования драки.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Он завершился победой россиянина в четвертом раунде: Нурмагомедов применил удушающий прием, и через несколько секунд ирландец сдался. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, перепрыгнул через ограждения к болельщикам, и произошла драка. Затем россиянин вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

10 октября с Нурмагомедовым встретился президент России Владимир Путин. Боец рассказал ему о провокациях, которые стали причиной конфликта, а Путин выразил мнение, что все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя».

«У нас, — также отметил президент, — большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Лучше до этого все же не доводить, добавил Путин.

14 октября Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Тот ответил согласием.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Бизнес
Новости

«Газпром» обратился в международный арбитраж из-за штрафа Украины на $6 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» обратился в международный арбитраж по поводу решения антимонопольного комитета Украины о штрафе на $6 млрд. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Этот штраф был наложен на компанию за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, говорится в сообщении «Газпрома». Компания называет его «необоснованным и несправедливым». Действия Украины нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., отмечается в сообщении.

В январе 2016 г. антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. С учетом пени эта сумма достигает $6 млрд.

«Газпром» также судится в Стокгольме с украинским «Нафтогазом» о контракте 2009 г. Разбирательство идет с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Авто
Новости

Hyundai отчиталась о рекордном падении прибыли

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor отчитался о снижении операционной прибыли в III квартале 2018 г. на 76% в годовом выражении, до 288,9 млрд вон ($250 млн). Снижение операционной прибыли стало максимальным с момента перехода Hyundai на отчетность МСФО в 2010 г.

Чистая прибыль компании составила всего 269 млрд вон, что является минимумом с 2011 г. Квартальная выручка увеличилась на 1% до 24,4 трлн вон. Основная причина столь резкого снижения прибыли — однократное списание $440 млн из-за отзывной компании в США, связанной с дефектами двигателей.

На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai сократила продажи на 1,4% до 171 400 автомобилей, на мировом рынке продажи упали на 0,4% до 949 800 автомобилей.

Котировки акций Hyundai по итогам торгов в четверг упали на 6%, до минимума с 2010 г. В ходе сессии их падение превышало 12%.

По прогнозам Корейской ассоциации автопроизводителей, в 2018 г. производство автомобилей в стране может упасть до менее 4 млн штук впервые с 2008 г. В 2004-2015 гг. страна занимала пятое место в мире по выпуску машин, в 2016 и 2017 гг. она опустилась на шестое место, а в текущем может занять лишь седьмое, пишет «Интерфакс».

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп прокомментировал публикацию о прослушке его телефона Россией и Китаем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп назвал «полностью некорректной» сегодняшнюю публикацию The New York Times о прослушке его частных телефонов российскими и китайскими «шпионами».

«Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко. Статья совершенно неверна!» — написал Трамп в своем Twitter.

NYT утверждает, что Дональд Трамп постоянно говорит со старыми друзьями по личному смартфону по незащищенной линии. По версии газеты, данные об этих разговорах доступны спецслужбам России и Китая, причем китайцы даже составили список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать на него влияние.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков увидел в публикации «понижение уровня журналистской ответственности» и сказал, что в Кремле отнеслись к ней с юмором. МИД Китая назвал публикацию фейком. «Моя реакция на публикацию NYT состоит в том, что некоторые люди в США, очевидно, слишком хотят получить "Оскара" за лучший сценарий», — заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Мэрия Москвы отчиталась о росте зарплат врачей свыше 136 000 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Зарплата московских врачей в больницах и поликлиниках за девять месяцев 2018 г. выросла на 36,9%, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Валерий Павлов на заседании профильной комиссии Мосгордумы.

«Если к 2018 г. ее размер составлял 99 609 руб., то по итогам девяти месяцев 2018 г. она составляет 136 440 руб.», – сказал Павлов (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, департамент здравоохранения дал указание, чтобы зарплата любого врача была не ниже 68 000 руб. «Мы регулярно на ежемесячной основе отслеживаем это, и таких людей у нас меньше 0,5%, которые по каким-то уважительным причинам получают доход за полную ставку меньше 68 000 руб.», – отметил Павлов.

Замруководителя департамента финансов Москвы Александр Дукачев сообщил, что в 2019 г. финансирование столичного здравоохранения за счет средств бюджета Москвы и субвенций федерального фонда ОМС увеличится почти на 7% и составит 474,5 млрд руб. Бюджет Москвы в 2019 г. выделит на здравоохранение 279 млрд руб., в 2020 г. – 281,3 млрд руб., в 2021 г. – 283,2 млрд руб. Всего 843,7 млрд руб. за три года.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей в России за январь – сентябрь 2018 г. составила 73 609 руб., в Москве – 135 801 руб., зарплата среднего медицинского персонала – 36 380 руб. в целом по стране и 73 198 руб. в столице, зарплата младшего медицинского персонала – 33 569 и 65 104 руб. соответственно.

Политика
Новости

Кремль назвал тревожными данные о причастности США к атаке базы Хмеймим

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «очень тревожными» данные о том, что российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали дроны, управлявшиеся с американского самолета-разведчика. Его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что соответствующие выводы, соответствующий анализ будет проведен нашими военными», — отметил представитель Кремля. По его словам, российский и американский президенты могут затронуть эту тему во время переговоров.

Ранее заместитель российского министра обороны Александр Фомин заявил, что российскую базу ВКС в Сирии атаковали 13 беспилотных летательных аппаратов. Они управлялись с самолета-разведчика США Poseidon-8, оснащенного современной техникой. Он не уточнил, когда именно произошла атака, но ранее российское ведомство сообщало об атаке с участием 13 дронов на базу в ночь с 5 на 6 января.

Минобороны России уточняло, что семь беспилотников были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные — взяты под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы. Проанализировавшие устройства эксперты пришли к выводам, что такие атаки «могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Выбор редактора
Политика
Новости

Саудовский генпрокурор назвал преднамеренным убийство журналиста в посольстве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Убийство журналиста Джамаля Хашкоджи в саудовском посольстве в Турции было преднамеренным, заявил генпрокурор Саудовской Аравии. Его слова передало агентство Reuters. Сейчас прокуроры допрашивают подозреваемых на основе информации, предоставленной совместной саудовско-турецкой группой.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд назвал убийство Хашкоджи «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания», и пообещал найти и наказать всех виновных.

Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи. Однако в субботу Саудовская Аравия признала, что журналист был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Генпрокурор говорил, что Хашкоджи погиб в результате драки. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта с журналистом внутри посольства. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых. Кроме того, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек.

Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в газете The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.

Политика
Новости

Песков увидел в статье о прослушке Трампа снижение журналистской ответственности в NYT

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле с юмором отнеслись к публикации газеты The New York Times, в которой говорится о том, что российские спецслужбы прослушивают личный телефон президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Спрашивайте в газете. Газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться основанием для публикации такой информации. В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»). «Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», – резюмировал представитель Кремля.

The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что российские и китайские спецслужбы прослушивают разговоры Трампа, когда тот разговаривает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами, говорится в публикации. О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии, указывает издание. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мыслей американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.

По информации собеседников газеты, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна. Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

У Трампа есть два рабочих iPhone, функции которых ограничило Агентство национальной безопасности, и третий личный iPhone, в который не вносились никакие изменения. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один рабочий смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

Британская сеть Debenhams закроет около трети универмагов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британская сеть универмагов Debenhams закроет до 50 торговых точек в течение ближайших 3-5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего у Debenhams сейчас 166 универмагов, по данным BBС. Таким образом, сеть сократится почти на треть. Компания решила принять жесткие решения в отношении магазинов, где финансовые показатели, вероятно, со временем ухудшатся, приводятся в сообщении слова гендиректора Debenhams Серхио Бухера. По его словам, 2018 г. был трудным для розничной торговли, что отражают показатели компании.

В четверг Debenhams опубликовала годовой отчет, из которого следует, что у компании рекордный убыток. По итогам финансового года компания потеряла 491,5 млн фунтов стерлингов ($634,1 млн) против прибыли в 59 млн фунтов стерлингов ($76,1 млн) годом ранее.

До недавнего времени Debenhams работал в России. Первый универмаг этой сети был открыт в Москве на Красной Пресне в 2006 г. Он проработал всего два года и был закрыт из-за убытков. В 2012 г. Debenhams был открыт в «Мега Белая дача» в Подмосковье, еще один появился в 2015 г. в «Авиапарке». Однако в 2016 г. универмаг в «Меге» закрыли, а через год – и в «Авиапарке».

Только по прописке: как начинались продажи первых нейлоновых чулок

Бизнес
Новости

Сечин усомнился в перспективах электромобилей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками и перспективы этого вида транспорта могут оказаться не столь оптимистичными, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Считаю своим долгом вновь предостеречь от излишнего оптимизма в отношении перспектив электромобилей», – сказал Сечин. По его словам, производители современных электромобилей создают себе рекламу и медийный шум. Сечин напомнил о том, что Комиссия по ценным бумагам США обвинила гендиректора компании-производителя электромобилей Tesla Илона Маска в корпоративном мошенничестве и введении акционеров в заблуждение. В результате это негативно отразилось на капитализации компании, отметил Сечин.

Сечин ранее уже критиковал электромобильную отрасль, обращая внимание на то, что источником энергии для электромобилей остается экологически вредная угольная генерация. Кроме того, руководитель нефтяной корпорации обращал внимание на нерешенность вопроса безопасности производства и утилизации компонентов электродвигателей.

Руководитель «Роснефти» предлагал регуляторам в большей мере сфокусироваться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и неэкономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например газового, топлива и атомной энергетики.

Суперкары и электрические кроссоверы на автосалоне в Париже

Читать ещё
Preloader more
Фото