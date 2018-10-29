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Rambler Group Мамута сменит бренд кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино»

Rambler Group Александра Мамута обнародовала новую стратегию, включающую ребрендинг кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Они будут переименованы в Okko, сообщил «Коммерсантъ».

Под брендом Okko уже работает один из крупнейших онлайн-кинотеатров России, выручка которого в 2017 г. выросла почти в два раза до 1,38 млрд руб. Rambler Group приобрела Okko в начале года: владевшая сервисом компания Era Capital Екатерины Лапшиной получила миноритарную долю в Rambler Group. Онлайн-кинотеатр нужен Rambler для «создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV», объясняли в компании.

Rambler Group считает, что бренд Okko сильнее, чем бренды киносетей, несмотря на то что «Формула кино» и «Синема парк» – самые большие сети кинотеатров, пишет «Коммерсантъ». По его подсчетам, в эти кинотеатры приходит примерно 30,6 млн человек в год.

По данным издания, ребрендинг займет около года. До конца I квартала 2019 г. в дополнение к действующим брендам кинотеатров будет добавлено слово «кино», содержащее символ бренда Okko – букву «о» с тремя точками наверху. Позже название Okko будет распространено на все части экосистемы, а использование брендов «Синема парк» и «Формула кино» прекратится. Затраты на ребрендинг компания не раскрывает, но эксперты оценивают их в 400 млн руб.