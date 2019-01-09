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СМИ узнали о решении Apple снизить производство новых iPhone на 10%

Корпорация Apple в I квартале 2019 г. сократит производство новых моделей iPhone на 10%. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, в декабре 2018 г. Apple во второй раз за два месяца попросила производителей снизить выпуск новых iPhone − XS Max, XS и XR. «Для каждого поставщика производство снижается по-разному, и зависит это от ассортимента продукции, который они поставляют», − уточнил один из собеседников издания.

По данным другого источника, производство и новых, и старых моделей iPhone с января по март будет сокращено до диапазона от 40 до 43 млн единиц, хотя ранее планировалось от 47 до 48 млн. Снижение, как отмечает Nikkei Asian Review, составит в годовом исчислении более чем 20%.

Издание не смогло получить комментарий Apple.

В начале января Apple впервые за 16 лет снизила свой прогноз по выручке − с $89−93 млрд до $84 млрд. После этого ее акции упали более чем на 9%. В целом за три месяца акции корпорации подешевели на треть. В итоге корпорация упала с первого на четвертое место по капитализации.

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