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СМИ узнали о решении Apple снизить производство новых iPhone на 10%

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Корпорация Apple в I квартале 2019 г. сократит производство новых моделей iPhone на 10%. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, в декабре 2018 г. Apple во второй раз за два месяца попросила производителей снизить выпуск новых iPhone − XS Max, XS и XR. «Для каждого поставщика производство снижается по-разному, и зависит это от ассортимента продукции, который они поставляют», − уточнил один из собеседников издания.

По данным другого источника, производство и новых, и старых моделей iPhone с января по март будет сокращено до диапазона от 40 до 43 млн единиц, хотя ранее планировалось от 47 до 48 млн. Снижение, как отмечает Nikkei Asian Review, составит в годовом исчислении более чем 20%.

Издание не смогло получить комментарий Apple.

В начале января Apple впервые за 16 лет снизила свой прогноз по выручке − с $89−93 млрд до $84 млрд. После этого ее акции упали более чем на 9%. В целом за три месяца акции корпорации подешевели на треть. В итоге корпорация упала с первого на четвертое место по капитализации.

Что Apple показала на последней презентации в этом году

Экономика
Новости

Reuters узнал о десятках «брошенных» в Саудовской Аравии бизнес-джетов

Ведомости
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В Саудовской Аравии десятки самолетов стоимостью в сотни миллионов долларов, принадлежащих частным лицам или чартерным компаниям, простаивают в аэропортах и не летают, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией. Это подчеркивает, как антикоррупционная компания наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана, во время которой были арестованы сотни принцев, бизнесменов и чиновников, напугала элиту страны.

Часть самолетов была передана их бывшими владельцами государству ради урегулирования предъявленных им обвинений, утверждают источники Reuters. Другие принадлежат саудовцам, которым запрещен выезд за границу или которые теперь боятся демонстрировать свое состояние, чтобы не привлечь внимание властей. По некоторым оценкам, из-за этого в стране теперь простаивают около 70 бизнес-джетов Bombardier и Gulfstream, а также более крупных моделей Airbus и Boeing, которые обычно используются в гражданской авиации, но в Саудовской Аравии часто служат частными самолетами. Всего в стране насчитывалось 129 частных самолетов на конец 2018 г., согласно FlightAscend Consultancy.

Саудовское правительство не ответило на запросы Reuters о комментарии.

В ноябре 2017 г. саудовские власти неожиданно начали антикоррупционную кампанию, арестовав 381 высокопоставленное лицо, включая членов королевской семьи, в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Их удерживали там более трех месяцев, но большинство вышли на свободу, договорившись с правительством об урегулировании обвинений. Ранее власти говорили, что задержанные согласились передать государству активы более чем на $100 млрд. Но в декабре саудовский министр финансов Мухаммед аль-Джадаан заявил, что государство получило активы стоимостью около $13,3 млрд. Антикоррупционная кампания была положительно встречена обычными саудовцами на фоне экономических проблем, связанных со снижением цен на нефть, хотя она напугала иностранных инвесторов.

Пока неясно, что именно правительство собирается делать с ними. Как утверждают источники Reuters, правительство может передать их в распоряжение министерств и госкомпаний или создать компанию, занимающуюся частными авиаперевозками. Но эта ситуация уже привела к снижению таких авиаперевозок в стране, отмечает агентство. По словам его источников, некоторые богатые саудовцы теперь добираются на обычных рейсах до ОАЭ, Бахрейна или других стран и уже там заказывают частные самолеты.

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Авто
Новости

СП Renault-Nissan и «Ростеха» довело долю в «АвтоВАЗе» до 100%

Ведомости
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Совместное предприятие «Ростеха» и альянса Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto B.V. — довело долю в капитале концерна «АвтоВАЗ» до 100%, передает «Интерфакс» со ссылкой на список аффилированных лиц российского автоконцерна по состоянию на 31 декабря 2018 г.

В октябре Alliance Rostec Auto B.V. объявило о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа». Цена выкупа обыкновенных акций составляла 12,4 руб. за бумагу, привилегированных — 12,2 руб.

«Ростех» и Renault в ноябре объявили о планах перевести зарегистрированное в Голландии Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. Для этих целей был нанят юридический консультант. Соответствующую закупку у единственного поставщика на портале госзакупок разместил «Ростех». Сам поставщик при этом не раскрывался, однако в материалах закупки была указана американская юридическая компания Latham & Watkins LLP.

«Услуги будут оплачены в рублях по курсу ЦБ на дату осуществления платежа исходя из предельной стоимости всех основных услуг $82 400 (не включая НДС и расходы). "Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП" ежемесячно будет направлять корпорации проекты счетов на оплату гонораров и расходов в связи с оказанием услуг c приложением всех документов, подтверждающих понесенные расходы», — говорилось в документации. Начальная (максимальная) цена составляла 6,929 млн руб. с учетом налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Минсвязи предложило хранить данные по закону Яровой на российском оборудовании

Ведомости
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Минсвязи России предложило обязать операторов связи хранить данные пользователей по закону Яровой только на российском оборудовании. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном министерством на портале нормативно-правовых актов.

Изменения вносятся в правила хранения операторами связи пользовательского трафика, утвержденные правительством 12 апреля 2018 г. «Технические средства накопления информации… должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», – говорится в проекте.

Если правительство утвердит эти изменения, они вступят в силу через 180 дней с даты официального опубликования. Действие положения будет распространяться на техсредства, закупленные после вступления постановления в силу.

По мнению авторов законопроекта, он будет способствовать информационной безопасности российской инфраструктуры связи «в условиях санкционной политики, проводимой западными странами», а также защите от компьютерных атак «с использованием уязвимостей иностранного оборудования». «Кроме того, проект постановления позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность», – говорится в пояснительной записке.

О том, что Минсвязи и Минпромторг готовят поправки об отечественном оборудовании для закона Яровой, стало известно в сентябре 2018 г. Президент Владимир Путин поручил министерствам представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки данных еще в 2016 г.

В апреле этого года правительство разъяснило, что по закону Яровой операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

В России IT-системами в области информационной безопасности для исполнения закона Яровой занимается холдинг «Цитадель». В октябре стало известно, что в совет директоров «Цитадели» перейдет экс-гендиректор сотового оператора «Мегафон» Сергей Солдатенков. Именно «Мегафон» тестировал техническое решение «Цитадели» для исполнения закона Яровой.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Amazon начал рассылать клиентам бесплатные пробники еды

Ведомости
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Amazon начал рассылать пользователям в качестве рекламы бесплатные пробники продукции. На это обратил внимание Axios.

Как сообщается на сайте онлайн-ритейлера, рассылка пробников работает по принципу рекомендаций товаров. Пробники рассылаются по адресу, указанному пользователем в настройках аккаунта. Через настройки клиент может отказаться их получения.

В качестве примеров продукции, которая рассылается, приводятся корм для животных, кофе, косметика, а также протеин для набора мышечной массы.

Axios указал на размещенную Amazon вакансию инженера по разработке программного обеспечения в отдел, отвечающий за пробники. В ней говорится, что бесплатные пробники «рассылаются клиентам, выбранным системой машинного обучения» и что этот вид рекламы призван «обеспечить более высокий переход [клиентов на новую продукцию], нежели реклама в интернете».

Amazon отказался комментировать Axios новую систему рекламы.

Ритейлер ранее экспериментировал с пробниками, например предлагал премиальным клиентам покупать образцы в обмен на баллы, которые можно было использовать при покупке полноценного товара.

Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

Бизнес
Новости

Московское метро заработало на продаже старых указателей более 2 млн рублей

Ведомости
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Московский метрополитен продал пассажирам более 350 старых указателей на сумму более 2,1 млн руб. Самыми популярными оказались указатели с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.

«По просьбам пассажиров с 25 декабря мы начали продавать наши старые лайтбоксы, которые сейчас убираем со станций в метро в рамках масштабного обновления навигации. Рекорд по продажам был зафиксирован 27 декабря, в этот день посетители приобрели 94 лайтбокса», – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в ближайшие дни в метро поступит новая партия указателей.

Ранее замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала агентству, что устаревшие указатели метрополитена, изношенные или вышедшие из обихода, будут продавать всем желающим. Их можно купить в информационном центре на станции «Тушинская». Лайтбоксы начали продавать с 25 декабря 2018 г.

Финансы
Новости

Банк «ФК Открытие» довел долю в «Балтийском лизинге» до 100%

Ведомости
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Банк «ФК Открытие» завершил покупку 100% акций АО «Балтийский лизинг». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Сегодня "Балтийский лизинг" – одна из крупнейших и самых эффективных компаний на рынке. Она обладает необходимой экспертизой, чтобы предоставлять клиентам финансовые решения самого высокого уровня», – приводятся в сообщении слова члена правления банка «Открытие» Виктора Николаева.

В конце декабря председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что кредитная организация получила от «Открытие холдинга» 80% «Балтийского лизинга» и планирует довести долю до 100%.

«Балтийский лизинг» предоставляет услуги в сфере финансовой аренды транспортных средств, специальной техники, промышленного оборудования и недвижимости с 1990 г. Лизинговый портфель компании оценивается в 50 млрд руб.

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Политика
Новости

США пообещали не размещать войска на юге Курил в случае передачи их Японии

Ведомости
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Американские власти не планируют разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если Россия передаст их Японии. Об этом командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил на пресс-конференции в Токио. «На данном этапе, – сказал он, – у США нет планов размещать там войска». Он выразил надежду на то, что Москве и Токио наконец удастся урегулировать территориальный вопрос и ситуацию с заключением мирного договора.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 1 января говорил, что присутствие в стране вооруженных сил США крайне важно для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке. По его словам, эти войска не враждебны России. Японский лидер отмечал, что передача части Курильских островов Японии должна проходить при согласии на это со стороны местных жителей и не предусматривает выселения россиян с этой территории.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует всего на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Накануне, 8 января, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора. По информации собеседников издания, дополнительное соглашение, содержащее это предложение, стороны могут подписать одновременно с мирным договором.

Спорные острова: между Россией и Японией

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Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже на 12.47 мск подорожали на 1,96% до $59,87 за баррель. Ранее в ходе торговой сессии цена поднималась до $60,01 за баррель. При этом мартовские фьючерсы на нефть данной марки на 13.07 мск торговались на уровне $59,85 за баррель (+1,88%). Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 2,19% и составляла $50,87 за баррель.

На нефтяной рынок положительное влияние оказывают позитивные новости о торговых переговорах США и Китая. По информации источников Bloomberg, трехдневные переговоры между делегациями Китая и США в Пекине завершились на оптимистичной ноте. По информации источников, американские и китайские чиновники смогли достигнуть понимания по ряду вопросов, в том числе касающихся торговли энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. Однако в других сферах осталось много нерешенных вопросов, отмечает Bloomberg.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Песков объяснил задержку передачи WADA данных московской лаборатории

Ведомости
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Российская сторона достигла понимания со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о передаче данных проверок допинг-проб россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, данные были готовы к передаче WADA и в прошлый раз, когда делегация агентства приезжала в декабре. «Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как [передается] и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики», – отметил представитель Кремля.

Эксперты WADA приедут в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории 9 января, рассказывал министр спорта России Павел Колобков. Делегация уже приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить необходимые данные.

Исполком WADA 20 сентября восстановил РУСАДА в правах. Российское агентство было лишено правового статуса в 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Авто
Новости

Суд взыскал с автодилера Genser в пользу банка «Союз» 813 млн рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Союз» о взыскании с 22 дочерних компаний автодилера Genser (группа компаний «Дженсер») 812,7 млн руб. долга по кредиту. Копия решения размещена на сайте картотеки суда.

Банк «Союз» и ООО «Дженсер сервис Ю17» 24 августа 2015 г. заключили кредитный договор на сумму 700 млн руб. Поручителями по кредиту были дочерние компании Genser.

«В связи с неисполнением заемщиком обязательств по кредиту банк направил претензии поручителям. Однако те не решили спор в претензионном порядке, банк обратился в суд с иском. Представители ответчиков в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом», − говорится в документе.

Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года зарегистрировал шесть исков банка «Российский капитал» и Московского кредитного банка о признании дочерних компаний Genser банкротами. Большинство заявлений были удовлетворены.

В сентябре 2017 г. банки-кредиторы «Дженсер» реструктурировали задолженность группы. В реструктуризации принимали участие Сбербанк, ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», банк «Российский капитал» и МКБ.

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Финансы
Новости

Акции UC Rusal подешевели после новостей о санкциях

Ведомости
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Стоимость акций компании UC Rusal и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ миллиардера Олега Дерипаски упала на открытии торгов Московской биржи на 3,4−5,8%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали администрацию президента США Дональда Трампа отложить снятие санкций с этих компаний.

Расписки En+ дешевели на 5,76% по состоянию на 10.15 мск до 402,4 руб. за бумагу, акции «Русала» − на 3,4% до 28,83 руб. за бумагу.

Власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля 2018 г. Попадание в санкционный список предусматривает замораживание активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США дал срок до 7 мая 2018 г. на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, попавших под санкции, а до 5 июня разорвали с ними контракты. Позже эти сроки продлевались несколько раз. 20 декабря американский минфин сообщил, что уведомил конгресс США о планах в течение 30 дней снять санкции с трех компаний российского бизнесмена − En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Решение американского минфина обусловлено тем, что Дерипаска согласился снизить контроль в En+ с около 70% до 44,95%.

В среду, 8 января, лидер демократов в американском сенате Чак Шумер внес в конгресс проект документа, блокирующего решение минфина США о снятии ограничительных мер с компаний Дерипаски. «Мы требуем, чтобы вы встретились со всеми заинтересованными членами [палаты представителей] в соответствующей обстановке для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, отмены санкций и влияния этих решений на усилия США по искоренению злонамеренной деятельности России против нашей страны», – указывалось в соответствующем письме.

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