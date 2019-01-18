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Ракетостроители сообщили о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

Конструктивный дефект в двигателях ракеты «Ангара» РД-191 может разрушить ее при старте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы производителя ракеты — НПО «Энергомаш». Доклад о проблеме был подготовлен специалистами НПО к Королёвским чтениям по космонавтике в Москве, которые пройдут в конце января.

Беспокойство ракетостроителей связано с пакетным расположением первой и второй ступеней двигателя, при котором четыре блока первой ступени окружают блок второй. Как следствие, двигатель центрального блока должен продолжительно работать при пониженном давлении (дросселировании) и на режиме 30% от номинального значения тяги. Из документа следует, что при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

Для устранения этой особенности ракетостроители внедрили в конструкцию двигателя специальный клапан, но и это решение срабатывает не всегда. «Установлено, что данный способ позволяет существенно уменьшить амплитуду колебаний», но «на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах, из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», отмечается в докладе. Таким образом, задача устранения низкочастотных колебаний сохраняется.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов – от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» — в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.