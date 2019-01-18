Центр Хруничева сообщил о выработанном ресурсе оборудования на МКС
Функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря», установленный на первом модуле Международной космической станции (МКС), работает за пределами гарантийных сроков. Об этом говорится в материалах Центра Хруничева.
Блок был запущен в 1998 г., а его сертифицированный срок работы истек в 2013 г. «Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», – отмечается в материалах, подготовленных к Королёвским чтениям, которые пройдут с 29 января по 1 февраля.
Специалисты центра указывают, что «наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз». Для формирования плана замены оборудования эксперты ранжировали оборудование по степени критичности по четырем категориям: «катастрофическая», «критическая», «влияет на полет», «не влияет на полет». Отмечается, что было «выделено оборудование, отказ которого может вызвать катастрофические последствия». Также было разработано программное обеспечение, которое позволяет определить приоритеты в замене оборудования.
Страны – партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 г. Ранее также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 г.