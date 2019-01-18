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Alibaba снизила расходы на командировки и приостановила набор сотрудников

Китайский интернет-гигант Alibaba Group снизил расходы на командировки сотрудников и приостановил набор новых специалистов на работу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Таким образом корпорация готовится к замедлению экономики Китая, отмечает агентство.

По информации источников, некоторым специалистам, приглашенным на работу недавно, компания сообщила, что они смогут приступить к своим обязанностям только после наступления нового финансового года в апреле. Один из соискателей рассказал, что ему готовы продлить предложение о работе, если он подождет трудоустройства до апреля.

Кроме того, по словам одного из собеседников Bloomberg, Alibaba сокращает расходы на командировки. В частности, компания ограничила доступ сотрудников ряда подразделений к перелетам в бизнес-классе: воспользоваться им сотрудники могут только для каждой пятой командировки или если перелет занимает более 20 часов. Сотрудникам штаб-квартиры Alibaba в Ханчжоу сообщили, что компания больше не будет оплачивать им перелет на местах с дополнительным пространством для ног, рассказал источник агентства. Alibaba также готова теперь возмещать расходы на такси только в том случае, если его услугами воспользовалась группа из трех человек.

«Долгосрочное стратегическое планирование и постоянное обновление нашего кадрового резерва имеют решающее значение для будущего Alibaba», – так пресс-служба компании ответила Bloomberg на вопрос о возможном сокращении штата.