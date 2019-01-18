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Facebook и Twitter отчитались о хранении данных россиян в России

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter на запрос о хранении персональных данных россиян, сообщил представитель службы «Ведомостям». Что именно ответили социальные сети, Роскомнадзор не раскрывает, о дальнейших действиях служба сообщит в понедельник.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник», — сообщил Роскомнадзор.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 г. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту в России был заблокирован.

В апреле 2018 г. Жаров говорил, что до конца этого года ведомство проверит, соблюдает ли Facebook закон о локализации баз данных на территории России. Если выяснится, что нет, то Роскомнадзор намерен поднимать вопрос о блокировке социальной сети.

В середине декабря Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook требования отчитаться о выполнении закона о хранении данных россиян в России, говорил Жаров.

Роскомнадзор дал компаниям месяц на то, чтобы предоставить ответ, в случае если бы компании не предоставили ответы в установленный срок, служба оштрафовала бы их на 5000 руб. каждую.

Фактически отправка писем означала бы начало проверок компаний, уточнял он. По данным Жарова, Twitter уже начал вести работу по переносу данных в Россию. У владельцев серверных мощностей Роскомнадзор практически никогда не запрашивает информацию о сотрудничестве с иностранными компаниями, говорил Жаров. «Дальше уже не наша работа начинается. Дальше [работают] те, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее», — говорил он.