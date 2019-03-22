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СМИ узнали о планах расширения розничных сетей Xiaomi и Huawei на российском рынке

Huawei планирует увеличить число своих монобрендовых салонов на российском рынке до 150–200 за два года, пишет «Коммерсантъ». Сейчас китайский производитель ищет партнера для этого проекта. Переговоры, в частности, ведутся с Inventive Retail Group, управляющей сетями re:Store, Samsung и Sony.

В Huawei официально подтверждают планы по расширению сети, но речь идет о 20–30 фирменных магазинах в крупных городах России в течение 2019 г. Сейчас у компании в России есть шесть магазинов и один многофункциональный центр. В Inventive Retail Group отказались от комментариев.

Экспансию на российском рынке готовит и Xiaomi. «В 2019 г. в общей сложности мы планируем открыть около 100 магазинов по всей России в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами и дистрибуторами», – рассказали в компании. Сейчас она представлена на рынке 30 магазинами и 29 «островками» в торговых центрах.

Доля китайских производителей на российском рынке смартфонов постоянно растет. По данным аналитического центра GS, поставки Huawei в Россию с 2016 г. увеличились в 5,5 раза до 8,84 млн устройств по итогам 2018 г. Ввоз устройств Xiaomi за тот же период увеличился в 7,2 раза до 2,3 млн шт.