Технологии

Новости

Чубайс: государство окупило свои вложения в «Роснано» за счет налогов

Предприятия, построенные при участии «Роснано», за десять лет выплатили в бюджет 132,4 млрд руб. налогов, рассказал на пресс-конференции председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Всего при участии «Роснано» было построено 97 предприятий. По словам Чубайса, налоговые отчисления портфельных компаний позволили вернуть государству деньги, вложенные в создание самого «Роснано». В 2007 г. этот вклад составил 130 млрд руб., рассказал он.

В 2018 г. «Роснано» получило рекордную для компании чистую прибыль по МСФО – 5,6 млрд руб.

«Роснано» также отчиталось о выходе из капитала компаний, в которые инвестировало. В 2018 г. институт развития продал 15 портфельных компаний, в том числе производителя солнечных батарей ГК «Хевел», федеральную сеть диагностических центров компьютерной томографии «ПЭТ-технолоджи» и американского производителя WiFi-решений Quantenna Communications. Общая доходность выходов в 2018 г. превысила 18%.

Всего к концу 2018 г. «Роснано» продало долю в 50 проектах, средняя доходность по всем этим инвестициям составила 16,4%, рассказал Чубайс.