Технологии

Новости

Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в интернете

Европарламент поддержал директиву об ужесточении требований авторского права в интернете, сообщает BBC. Инициативу поддержали 348 парламентариев, против высказались 274. Перед тем как директива вступит в силу, ее должен одобрить Европейский совет, голосование пройдет в апреле.

После вступления новых правил в силу у стран Евросоюза будет два года на включение их в собственное законодательство, уточняет телерадиокорпорация.

Директива требует от онлайн-платформ, обеспечивающих обмен контентом, нести ответственность за его содержание, а также заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями». Онлайн-сервисы также должны будут делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ. Содержание документа обсуждали с 2016 г.

Ранее несколько стран Евросоюза (Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия) отказались поддержать инициативу. По их мнению, она не имеет юридической ясности, приведет к правовой неопределенности и может посягать на права граждан ЕС. Споры вызвали положения, обязывающие онлайн-платформы нести ответственность за содержание контента, которым на них обмениваются, и заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями». Инициативу неоднократно критиковал Google, предупреждая, что она нанесет удар по экономике ЕС. Новые правила означают, что компания должна будет выплачивать справедливую компенсацию издателям, художникам и музыкантам, отмечает Reuters.