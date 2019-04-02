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«Ростех» пообещал подготовить условия для развертывания сетей 5G к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» сформирует план развития и подготовит условия для создания связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 г. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы госкорпорации. «Разработка дорожных карт будет учитывать требования всех ключевых участников процесса. Это будет касаться и выбора частот», — пообещали в «Ростехе». Первые пилотные проекты компания планирует реализовать в ближайшие несколько лет.

Ранее Минобороны призвало Минкомсвязи не торопиться с передачей сотовым операторам частот для развертывания связи пятого поколения в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Такая позиция содержалась в отзыве оборонного ведомства на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России, писали «Ведомости».

Один из собеседников в Минкомсвязи, знакомый с документом, пояснял, что частоты, одобренные госкомиссией, для массового использования не пригодны. Так, под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц обеспечивает только локальное покрытие. У компаний есть оборудование для диапазона 3,4–3,8 ГГц, но он занят связью военного назначения.

По расчетам чиновников, массовое внедрение 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В США американский оператор Verizon планирует запуск 5G в Чикаго и Миннеаполисе уже 11 апреля.