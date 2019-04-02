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Рогозин рассказал об увольнении «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем Twitter, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки. «Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить», – написал он.

Рогозин добавил, что сейчас работа налажена: «Надеюсь, в 2022 г. выйдем на летные испытания».

В 2018 г. из РКК «Энергия» ушел гендиректор Владимир Солнцев. До этого по собственному желанию РКК «Энергия» покинул генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов. Однако осенью того же года Брюханов вышел на работу в S7 Space, где занялся разработкой частного грузового корабля. После этого из РКК «Энергия» ушли еще несколько специалистов, включая космонавта-испытателя Марка Серова.

Космический корабль «Федерация» разрабатывают с 2009 г. Он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Запуск запланирован на 2022 г. Бывший руководитель РКК «Энергия» Сергей Романов в интервью «Коммерсанту» ранее признавался, что по состоянию на осень 2018 г. «реально отправить корабль на космодром в 2024 г.». «Но надо все же очень сильно постараться, чтобы это получилось в 2022 г. Нам необходимо отстроить все процессы, завершить выпуск конструкторской документации, подготовить производство на заводе», – говорил он.

Бизнес
Новости

США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомости
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23 страны-импортера полностью отказались от иранской нефти, заявил на брифинге в госдепартаменте спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, его слова передает «РИА Новости». В общей сложности Иран потерял $10 млрд руб., отметил он.

Хук заявил, что иранская добыча нефти снизилась на 1,5 млн барр. в сутки с мая 2018 г. и более 100 компаний ушли с рынка Ирана.

О желании снова запретить покупать иранскую нефть еще в мае 2018 г. заявил президент США Дональд Трамп. Тогда Иран добывал 3,829 млн барр. в сутки.

С 4 ноября 2018 г. начали действовать американские санкции против иранской нефти: покупать ее нельзя, иначе покупателю грозят вторичные санкции США. Восьми странам-импортерам, в том числе Индии и Китаю, США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать закупки по контрактам. Полностью прекратить покупать иранскую нефть Китай, Индия и еще шесть стран должны 4 мая, следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.

В феврале 2019 г. добыча в Иране была 2,743 млн барр. в сутки. То есть сокращение составило 28%, или 1 млн барр. в сутки, свидетельствуют данные ОПЕК.

Участники так называемого соглашения ОПЕК+, подразумевающего сокращение добычи нефти картелем и присоединившимися странами, в том числе Россией, должны были 18 апреля принять решение – ограничивать или нет добычу сырья на второе полугодие 2019 г. на 1,2 млн барр. в сутки. Но из-за иранской неопределенности – сможет ли страна и дальше экспортировать нефть – согласились отодвинуть решение до мая этого года.

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Политика
Новости

Тереза Мэй попытается отсрочить Brexit и договориться с лейбористами

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит Евросоюз (ЕС) отложить выход страны из блока до 22 мая, а к тому времени при поддержке оппозиционной лейбористской партии постарается сформулировать новые условия Brexit. Это означает, что после выхода Великобритания может быть связана с ЕС гораздо теснее, чем предполагали сторонники Brexit и предусматривало предыдущее соглашение премьера, трижды провалившееся в парламенте, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но, поскольку депутаты не поддержали план Мэй, который она в конце прошлого года согласовала с Брюсселем, премьер-министр уже просила об отсрочке. ЕС дал время до 22 мая, если план будет одобрен, либо до 12 апреля, если нет. В пятницу парламент снова не поддержал сделку Мэй, а в понедельник ни один из альтернативных вариантов, вынесенных на голосование, не получил большинства голосов (хотя предложение создать таможенный союз с ЕС недобрало всего три голоса).

После семичасового заседания правительства во вторник Мэй заявила, что кабинет постарается договориться с лейбористами об альтернативном плане, который был бы поддержан парламентом и который она сможет представить лидерам ЕС 10 апреля. Если согласовать такой план не удастся, правительство представит парламенту несколько вариантов и обязуется реализовать тот, что будет выбран. Ранее Мэй заявляла, что не обязана выполнять альтернативный план, который поддержат депутаты.

Если согласованный вариант все-таки будет представлен Брюсселю, Великобритания выйдет из ЕС 22 мая с перспективой договориться об условиях сосуществования в переходный период, который может длиться до конца 2022 г., отмечает WSJ. В этом случае между сторонами будут сохраняться нынешние торговые отношения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Новый президент Казахстана заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

Ведомости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его обязанность как второго президента страны состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.

Токаев назвал Россию надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника». По его мнению, благополучие двух стран зависит от того, удастся ли сохранить сложившиеся связи между народами. «Сможем ли мы вместе укрепить позитивный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а имеющиеся связи превратить в широкомасштабное сотрудничество, в интенсивную межгосударственную кооперацию», – добавил он.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Новым президентом страны стал Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента истекает в 2020 г.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретится с Токаевым в Москве 3 апреля. Лидеры двух государств обсудят двусторонние отношения и интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Бизнес
Новости

Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «Алросы»

Ведомости
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Британские инвесторы стали самыми активными покупателями нового пятилетнего выпуска долларовых евробондов «Алросы», размещенного для рефинансирования евробондов с погашением в 2020 г., передает «Интерфакс».

«Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», – рассказал агентству руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев.

По его словам, британские инвесторы приобрели 29% выпуска, инвесторы из континентальной Европы – 20%, из России – 18%, из США – 17%, из Швейцарии – 11%. Еще 5% выпуска купили инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. При этом покупателями более 66% выпуска стали управляющие активами и фонды, оставшуюся часть бумаг приобрели банки.

Ранее «Алроса» разместила евробонды на сумму $500 млн под 4,65%. Организаторами выпуска были «ВТБ капитал», Газпромбанк и JPMorgan. Средства от размещения нового выпуска компания собирается потратить на выкуп части евробондов с погашением в 2020 г. «Алроса» 2 апреля сообщила, что выкупит еврооблигации номинальным объемом $400 млн. Всего на выкуп компания может потратить $427 млн.

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Технологии
Новости

«Интер РАО» и «Ростех» создали компанию для развития цифровизации и big data

Ведомости
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«Интер РАО» и «РТ-инвест» (входит в «Ростех») создали совместное предприятие для развития технологий в области цифровизации энергетики и управления большими массивами данных (big data). Об этом говорится в сообщении «РТ-инвеста».

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Единый национальный оператор данных» (ООО «ЕНОД») зарегистрировали 29 марта. По данным источника «Интерфакса», учредителями выступили подконтрольное «Интер РАО» ООО «РН-энерго» и ООО «РТ-инвест финанс».

Таким образом они планируют снизить зависимость российских энергетических компаний от иностранного ПО и оборудования. СП поможет реализовать комплекс задач по цифровизации энергоотрасли и повысить качество услуг для потребителей, рассчитывает представитель «РТ-инвеста». «Этот шаг даст толчок к развитию отечественных технологий в данной сфере и снизит зависимость российских компаний от иностранного оборудования», – сказал он «Ведомостям».

«Группа «Интер РАО» и АО «РТ-инвест» намерены использовать лучшие технологические наработки, накопленную статистику и отраслевые компетенции друг друга для получения мультипликативных эффектов не только в энергетике, но и в производстве отечественного оборудования», – говорится в пресс-релизе «РТ-интвеста».

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Технологии
Новости

Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes

Ведомости
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Основатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes – The Midas List («Список Мидаса»). В 2018 г. российский Forbes оценил состояние Мильнера в $3,7 млрд.

DST Global на ранних стадиях вкладывался в Facebook, Twitter, Alibaba, Xiaomi, а также многие другие стартапы. Благодаря этому российский предприниматель был единственным представителем России в рейтинге в течение нескольких лет. В 2015–2017 гг. Мильнер входил в топ-20 списка. В прошлом году Forbes поместил его на 52-е место.

Второй год подряд рейтинг возглавил управляющий партнер фонда Sequoia Capital China Нил Шэнь. Второе и третье места заняли соответственно партнеры Benchmark Capital Питер Фентон и Билл Герли. Одновременно в «Список Мидаса» впервые вошли два управляющих партнера DST Global: Рахул Мехта (занимается инвестициями фонда в компании из США, Индонезии и Индии) и Джон Линдфорс (возглавляет офис фонда в Гонконге и руководит китайским направлением).

В «Список Мидаса» Forbes включает инвесторов, вложившихся в стартапы, которые затем стали крупными компаниями. Журнал ранжирует инвесторов по их пакету. Учитываются компании, которые вышли на IPO, были куплены по меньшей мере за $200 млн в последние пять лет или привлекли минимум $400 млн инвестиций.

Экономика
Новости

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомости
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Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление. Ранее Евросоюз ввел тарифные квоты на 26 категорий товаров стальной продукции со 2 февраля.

В Минэкономразвития агентству подтвердили информацию об уведомлении, отметив, что пока решения о том, какими могут быть ответные меры, нет.

В 2018 г. США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Некоторые члены ВТО (в частности, ЕС и ЕАЭС) начали расследование, чтобы защитить себя «от рисков перетока на свои рынки стали и алюминия с рынка США», пояснили в Минэкономразвития. По итогам расследования ЕС ввел тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015–2017 гг. По правилам ВТО, члены организации, пострадавшие от таких мер, имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок. «Мы по процедуре ВТО уведомили о том, что резервируем за собой соответствующее право», – уточнили в Минэкономразвития.

В июле 2018 г. Россия в ответ на пошлины США ввела ряд ограничений на импорт американских товаров, а также подала иск в суд в ВТО о противоречии этих ограничений нормам ВТО. В ноябре 2018 г. была сформирована третейская группа для рассмотрения иска.

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Бизнес
Новости

Сбербанк подал в суд иски о банкротстве двух нефтяных компаний Коми

Ведомости
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Сбербанк обратился в Арбитражный суд республики Коми с исками о банкротстве двух нефтяных компаний – «Нефтус» и «Колванефть», следует из материалов суда. Сумма исковых требований банка к «Нефтусу» составляет свыше 5 млрд руб., аналогичные требования предъявлены к «Колванефти».

Суть исков не раскрывается.

По данным «СПАРК-Интерфакса», обе компании зарегистрированы по одному адресу на Парковой улице в Усинске и специализируются на добыче нефти. Их бенефициар – кипрская «Годапа энтерпрайзис лимитед».

Выручка «Нефтуса» в 2017 г. составила 4,79 млрд руб., чистая прибыль – 62,93 млн руб. Выручка «Колванефти» в том же году – 6,91 млрд руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в 82,34 млн руб. против 2,23 млрд руб. прибыли в 2016 г. Гендиректор обеих – Григорий Гуревич – президент «Нефтяной компании Нобель ойл» и «Нобель ойл компания-оператор (КО)».

Сбербанк сообщил о намерении обратиться с исками о банкротстве «Нобель ойл компании-оператора (КО)», «Нефтуса» и «Колванефти» еще в ноябре 2017 г., отмечает «Интерфакс».

На сайте «Нобель ойла» говорится, что компания специализируется на разведке и добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми) и ХМАО. В число его акционеров, согласно информации на сайте, входят китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) – партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду, а также гонконгская инвестгруппа Oriental Patron, их доли не раскрываются.

Политика
Новости

«Коммерсантъ»: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом

Ведомости
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Взрыв, произошедший в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, следствие может квалифицировать как теракт, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации источников газеты, курсанты обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30 под одной из лестниц в здании академии. Учащиеся академии сообщили о находке преподавателям, среди которых был полковник Рифат Закиров.

По данным газеты, Закиров в прошлом профессиональный сапер. По одной из версий следствия, полковник решил накрыть пакет бронежилетом, чтобы минимизировать последствия возможного взрыва. При соприкосновении с бронежилетом взрывное устройство сработало. Взрыв был настолько мощным, что обвалилась лестница. Мощность безоболочного устройства, о взрыве которого ранее сообщило Минобороны, была эквивалентна 500–600 г тротила, уточняет газета. Его конструкцию еще предстоит установить экспертам-взрывотехникам ФСБ. Помимо Закирова ранения получили и другие преподаватели академии – полковник Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более человек». Расследованием занимается военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В учебном заведении готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов Вооруженных сил России, а также федеральных органов исполнительной власти.

Выбор редактора
Политика
Новости

Парламентарии хотят не допустить выхода Великобритании из ЕС 12 апреля

Ведомости
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Парламентарии из Лейбористской и Консервативной партий предложили принять закон, который призван не допустить выхода Великобритании из Евросоюза без каких-либо договоренностей 12 апреля, сообщает Financial Times. Если он будет принят, премьер Тереза Мэй обязана будет попросить у Брюсселя отложить Brexit. В законопроекте не уточняется, на какой срок нужно будет продлить процесс, но новую дату должен будет одобрить парламент. Ожидается, что обсуждение законопроекта и голосование о его принятии состоится 4 апреля.

Накануне, 1 апреля, парламентарии во второй раз попытались взять процесс Brexit под свой контроль: они провели серию индикативных голосований по альтернативам соглашению Brexit, о котором Мэй договорилась с ЕС. Среди них были предложения договориться о таможенном союзе или создании единого рынка с ЕС, отмена Brexit и проведение нового референдума. Однако ни один из вариантов снова не смог набрать более 50% голосов.

В свою очередь, Мэй 2 апреля устроила многочасовую встречу с кабинетом министров, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. В том числе возможное проведение досрочных выборов, пишет FT. Предполагается, что 4 апреля она попытается в четвертый раз вынести на голосование в парламенте свое соглашение с ЕС. Это связано с тем, что 5 апреля Мэй собирается объяснить лидерам ЕС свои дальнейшие намерения, чтобы они могли подготовиться к экстренному саммиту Европейского совета по поводу Brexit, который состоится 10 апреля. Но в прошлый раз против сделки Мэй проголосовали 344 депутата, за – 286.

Лидеры ЕС в марте согласились отложить Brexit до 22 мая, если парламент одобрит план Мэй. В противном случае Великобритания должна до 12 апреля предложить блоку другой вариант действий или покинуть его без договоренностей. Эти даты были выбраны для того, чтобы страна вышла из ЕС до майских выборов в Европарламент или приняла участие в них, если Brexit будет перенесен на более долгий срок.

Координатор ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье ранее предупредил, что сценарий жесткого Brexit «становится все более вероятным день ото дня». По его словам, Великобритании придется «серьезно обосновать» необходимость предоставить ей длительную отсрочку, если она попросит ее. При этом он подчеркнул, что ЕС не будет вести переговоры об изменении условий достигнутого с Мэй соглашения.

Технологии
Новости

Доходы от продажи музыки в мире выросли за год на 10%

Ведомости
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Доходы от продажи музыки в мире в 2018 г. составили $19,1 млрд, что почти на 10% больше показателей 2017 г., следует из материалов Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм. Financial Times отмечает, что стриминговые сервисы стали основным драйвером роста для индустрии, которая в течение 15 лет переживала спад.

Любители музыки в 2018 г. предпочитали слушать ее онлайн, доходы стриминговых сервисов выросли более, чем на 30%. Совокупное число платных подписчиков Spotify, Apple Music и Deezer и других платформ потокового аудио достигло 255 млн пользователей. Именно стриминговые сервисы аккумулировали до 60% в общей структуре глобальных доходов от продажи музыки, то есть около $11,6 млрд. Продажи музыки на физических носителях наоборот упали на 10% в прошлом году и заняли лишь четверть в структуре общих доходов, то есть около $4,7 млрд.

На авторских правах отрасль заработала $2,7 млрд (рост – 9,8% к прошлому году). Доходы от синхронизации составили $460 000, показав рост на 5,2% к 2017 г.

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