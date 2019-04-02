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Рогозин рассказал об увольнении «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем Twitter, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки. «Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить», – написал он.

Рогозин добавил, что сейчас работа налажена: «Надеюсь, в 2022 г. выйдем на летные испытания».

В 2018 г. из РКК «Энергия» ушел гендиректор Владимир Солнцев. До этого по собственному желанию РКК «Энергия» покинул генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов. Однако осенью того же года Брюханов вышел на работу в S7 Space, где занялся разработкой частного грузового корабля. После этого из РКК «Энергия» ушли еще несколько специалистов, включая космонавта-испытателя Марка Серова.

Космический корабль «Федерация» разрабатывают с 2009 г. Он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Запуск запланирован на 2022 г. Бывший руководитель РКК «Энергия» Сергей Романов в интервью «Коммерсанту» ранее признавался, что по состоянию на осень 2018 г. «реально отправить корабль на космодром в 2024 г.». «Но надо все же очень сильно постараться, чтобы это получилось в 2022 г. Нам необходимо отстроить все процессы, завершить выпуск конструкторской документации, подготовить производство на заводе», – говорил он.