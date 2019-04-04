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«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок

Сервис «Яндекс.Такси» вскоре разрешит пользователям заказывать грузоперевозки. Об этом говорится в письме, которое компания направила своим партнерам, сообщает газета «Коммерсантъ». Источник «Ведомостей», близкий к «Яндекс.Такси», подтвердил планы компании запустить новый тариф.

Из письма следует, что компания будет использовать для грузовых перевозок автомобили двух типов: легковые с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 т или грузовые фургоны с грузоподъемностью до 3,5 т (в таком случае партнерам компании потребуется специальное разрешение на въезд в центр Москвы).

Водители смогут принимать такие заказы только с наличием грузчика. «Водители, которые работают в одиночку, не будут их получать», – говорится в письме партнерам. Обязательное условие, которое компания предъявляет потенциальным партнерам в новом сервисе, – автомобиль должен быть не старше 2008 г.

Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать ТАСС эти планы. «Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и экспериментируем с развитием новых услуг», – сказал собеседник агентства.