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Uber подала заявку на размещение акций на $1 млрд

Ведомости
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Uber Technologies Inc подала в комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное размещение акций (IPO) на $1 млрд. Согласно размещенному на сайте комиссии документу, IPO планируется провести в мае. Организаторами размещения будут Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. Размещение состоится на площадке фондовой биржи в Нью-Йорке.

В заявке компании приводятся отдельные финансовые показатели за 2018 г. Доход Uber в отчетном периоде вырос на 42% и составил $11,3 млрд. На конец 2018 г. ежемесячное число пользователей составляло 91 млн человек, что приблизительно на 30% больше, чем в 2017 г. 

В октябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что во время подготовки к IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs оценили стоимость сервиса такси приблизительно в $120 млрд. Uber надеется, что сейчас инвесторы оценят стоимость компании в $100 млрд, писала 10 апреля газета The Wall Street Journal. Ранее источники, знакомые с ходом подготовки к IPO, рассказали Reuters, что Uber собирается провести размещение на сумму около $10 млрд.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Технологии
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SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Ведомости
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Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A. Онлайн-трансляция запуска ведется на Yotube-канале SpaceX.

Ракета оторвалась от стартового стола в 01:35 мск. Через 4 минуты после старта от Falcon Heavy отделились три ступени — два боковых ускорителя и центральная разгонная ступень. Боковые ускорители SpaceX планирует посадить на специально подготовленных площадках на базе ВВС, разгонную ступень — на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет. Falcon Heavy в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D. Falcon Heavy может поднимать на низкую опорную орбиту Земли (около 200 км) 64 т груза.

РКК «Энергия» летом 2018 г. сообщила, что в России испытания новейшей сверхтяжелой ракеты будут проводится в 2028–2032 гг. Согласно проекту, эта ракета будет доставлять на орбиты Луны грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные взлетно-посадочные комплексы и модули лунной орбитальной станции. РКК «Энергия» рассчитывает, что новейшая ракета по грузоподъемности обойдет Falcon Heavy — сможет поднимать на орбиту от 88 т до 108 т в зависимости от модели.

Как прошел первый пуск Falcon Heavy

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Политика
Новости

Литва отозвала из России посла после получения им угроз

Ведомости
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Министерство иностранных дел Литвы приняло решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций из-за «уязвимости, обусловленной угрозами», передает информагентство BNS со ссылкой на пресс-атташе ведомства Расу Якилайтене.

По словам представителя литовского МИДа, сотрудники посольства и сам Мотузас получили угрозы. Они могут быть связаны с расследованием дела о взятках при выдаче виз. Мотузас по данному делу имеет статус «особого свидетеля».

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Мотузасу необходимо на некоторое время уехать из России. Такого же мнения придерживается и президент страны Даля Грибаускайте. По ее словам, опрошенный в статусе свидетеля Мотузас «бросает тень на дипломатическую службу».

Ранее в Литве был задержан бывший посол в России Римантас Шидлаускас. Его подозревают в незаконной выдаче визы бывшему топ-менеджеру Нового промышленного банка, гражданину России Ринату Насырову. 9 апреля Вильнюсский участковый суд (ВУС) арестовал Шидлаускаса и Насырова. По данным следствия, Насыров передал бывшему послу 10 000 евро и 3000 евро за получение визы. «Моего подзащитного (Насырова — "Ведомости") подозревают в даче взятки, однако он вины не признает. Подозрения основываются на неправильной интерпретации одной из бесед», — заявил в суде адвокат россиянина Линас Белявичюс. По его словам, переданная во время встречи определенная часть денег интерпретирована как дача взятки, хотя «на самом деле этот факт был связан с совершенно иными обстоятельствами». «Это взаимоотношения между физическими лицами, которые не имеют ничего общего с коррупционной деятельностью», – цитировало адвоката информагентство Delfi. По информации BNS, Шидлаускас и Насыров общались по телефону 21 марта, а встретились 5 апреля. Адвокат Шидлаускаса Гедиминас Букаускас утверждает, что Насыров получил визу законно.

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Технологии
Новости

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Ведомости
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Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL. На Youtube-канале компании велась онлайн-трансляции. Во время посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у космического зонда отказал основной двигатель, система связи, а также прекратилась передача данных телеметрии.

Луноход должен был прилуниться в 22:30 мск в районе Моря Ясности на видимой стороне Луны. Согласно планам компании, после посадки зонд должен был выполнить несколько прыжков над поверхностью спутника Земли на общее расстояние около 500 метров. Планировалось, что во время прыжков аппарат сделает серию снимков, а после возьмет грунт для исследований. Beresheet должен был проработать на поверхности Луны около 72 часов.

Вечером 10 апреля луноход при подлете к спутнику успешно совершил маневр, готовясь к предстоящей посадке, сообщала ранее SpaceIL. Во время выхода на орбиту Луны аппарат сделал снимки поверхности обратной (невидимой) стороны спутника, отмечал разработчик лунохода.

Beresheet был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Масса израильского лунохода составляла всего 585 кг, из них 430 кг — топливо. Аппарат разрабатывался для участия в конкурсе Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, которая первой посадила бы космический зонд на поверхности Луны, получила бы $20 млн. При этом луноход должен был передвигаться по поверхности спутника на дистанцию не менее 500 м. В марте 2018 г. Google отменила конкурс. Тем не менее, SpaceIL продолжила разработку лунного модуля. Компания, созданная в 2011 г. тремя молодыми инженерами Яривом Башом, Кфиром Дамари и Йонатаном Винетраубом, потратила на реализацию проекта около $88 млн.

Как осваивали Луну: от СССР до Китая

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Политика
Новости

Биатлонист Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Ведомости
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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму, сообщается на сайте Свердловского отделения партии. Окончательное решение о регистрации участника примет региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов от желающих участвовать в предварительном голосовании составят пять рабочих дней.

В декабре прошлого года Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он завоевал золото в эстафете на олимпиаде в Сочи и стал бронзовым призером Олимпиады-2010 в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г.

Зимой 2019 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram несколько совместных снимков со спортсменом. «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» – написал тогда Куйвашев.

Бизнес
Новости

Кадыров напомнил о практике прощения долгов после решения суда Чечни по газу

Ведомости
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Верховный суд Чечни постановил отменить списание 9 млрд руб. долгов населения за газ и принял новое решение, которое «призвано навести полный порядок в данном вопросе», написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что во всем мире существует практика прощения долгов в силу различных обстоятельств или за давностью лет.

Россия простила многим государствам старые долги, напомнил Кадыров. Он добавил, что «этот жест доброй воли» всеми воспринимается положительно. «Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», – написал глава республики. По его словам, это было бы справедливо.

Кадыров также выразил надежду, что «Газпром межрегионгаз Грозный» проведет инвентаризацию и определит не подлежащие по закону взысканию долги. Еще он призвал выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась сумма задолженности.

В январе Заводской районный суд Грозного по требованию региональной прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ. Ведомство назвало ее «нереальной к взысканию». Позже Генпрокуратура заявила, что обращение прокуратуры Чечни в суд с таким требованием было необоснованным.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение районного суда. 11 апреля Верховный суд Чечни его отменил.

Политика
Новости

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Украину

Ведомости
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Американские власти обвинили юриста и экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Грегори Крейга в даче ложных показаний по поводу его работы на Украину, сообщает минюст США.

Ведомство отмечает, что Крейг скрыл существенную информацию о своей деятельности в интересах Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 000.

Дело в отношении Крейга было заведено в рамках расследования, начатого офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. The New York Times пишет, что оно связано с работой Крейга, которую он выполнял в 2012 г. в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича по заказу Пола Манафорта, бывшего начальника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

В марте суд приговорил Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы. Его признали виновным в незаконном иностранном лоббировании, давлении на свидетелей и финансовых махинациях.

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» заявил о временном прекращении поставок Lada в ЕС

Ведомости
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«АвтоВАЗ» принял решение о временной приостановке поставок автомобилей Lada в страны Европейского союза в связи с ужесточением экологических норм, передает РБК со ссылкой на официального представителя группы. В будущем представитель «АвтоВАЗа» не исключил возобновления поставок машин серий Lada в Европу.

В 2017 г. «АвтоВАЗ» произвел всего более 441 000 автомобилей. Компания поставила на экспорт 25 000 готовых автомобилей и комплектов разобранных серий, из них в страны СНГ было поставлено более 15 000 штук. В страны Евросоюза отправилось более 6700 автомобилей, в страны дальнего зарубежья – 2800 штук. Данных по отгрузке за 2018 г. нет.

На экспортных рынках конечные покупатели приобрели 23 900 готовых автомобилей Lada, включая те, что были произведены из разобранных серий. В странах СНГ АвтоВАЗ продал более 15 000 автомобилей Lada; в странах Европы – 5700 штук; в странах дальнего зарубежья – более 2900 автомобилей. В 2017 г. на экспорт отгружено более 10 600 комплектов разобранных серий Lada, в Казахстан – почти 10 500 штук, в Египет – 144 автомобиля.

На экспортных рынках сейчас действуют четыре дилерских центра «АвтоВАЗа»: по одному в Иордании и Литве и два в Белоруссии.

Как выглядит новая Lada Granta

Политика
Новости

Белоруссия заявила о необходимости временно закрыть нефтепровод из России

Ведомости
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Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что транспортировку по некоторым участкам нефтепровода «Дружба» придется ограничить или временно остановить для ремонта, передает белорусское государственное агентство «БелТА». По этому нефтепроводу Россия поставляет топливо в Польшу, Германию, Венгрию и другие западные страны.

Петришенко отметил, что нефтепровод необходимо было закрыть на ремонтные работы еще полтора года назад. Однако было принято решение не подводить российских партнеров и проводить ремонт в процессе функционирования трубопровода. Сейчас, по словам вице-премьера Белоруссии, это невозможно «в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики».

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго рассказал «Интерфаксу» о планах провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода. Он подчеркнул, что компания предпримет максимум усилий для предотвращения остановки транзита и выполнит обязательства по транзиту 50 млн т нефти в 2019 г.

«Транснефть» в течение последних нескольких лет проводила диагностику двух веток нефтепровода «Дружба» и признала их состояние удовлетворительным, сказал агентству представитель компании Игорь Демин. Он добавил, что в случае необходимости «Транснефть» готова помочь в ликвидации выявленных дефектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». Он напомнил, что год назад специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию, но они решили их не закрывать, потому что это могло нанести ущерб России. Лукашенко поручил поставить нефтепроводы на ремонт, если это необходимо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль с пониманием относится к эмоциональным репликам Лукашенко, но является сторонником более подходящей для союзнических отношений тональности дискуссии. При этом Песков затруднился прокомментировать высказывание белорусского президента о перекрытии нефтепровода.

Бизнес
Новости

Крупнейшие золотодобывающие компании согласовали слияние

Ведомости
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Акционеры золотодобывающей компании США Newmont Mining поддержали слияние с канадской Goldcorp, сообщает Reuters. Это две крупнейшие золотодобывающие компании мира. Сумма сделки оценивается в $10 млрд. Новая компания получит название Newmont Goldcorp и станет самым большим золотодобытчиком в мире с объемом производства 6–7 млн унций золота в год на ближайшие 10 лет, а сама сделка – крупнейшей за всю историю отрасли.

В новой объединенной структуре акционеры Newmont получат около 65%, а владельцы Goldcorp – 35%. Ранее сделку одобрили и акционеры Goldcorp. В обмен на поддержку слияния Newmont Mining пообещала своим акционерам специальные дивиденды в размере $0,88 на акцию, их выплатят в мае 2019 г.

Ранее Newmont Mining договорилась о создании совместного предприятия со своим конкурентом – канадской Barrick Gold, чей прогноз по добыче золота на 2019 г. – 5,1–5,6 млн унций (данные Reuters). СП создается для совместных проектов в США. В 2018 г. компании вместе добыли в штате Невада более 4 млн унций золота, а их совокупные запасы там составляют 48 млн унций, писал WSJ. Barrick будет принадлежать 61,5%-ная доля в совместном предприятии, и она будет его основным оператором. По оценкам сторон, эта сделка позволит им сэкономить $5 млрд в течение 20 лет.

Barrick Gold также делал Newmont Mining предложение о слиянии, однако акционеры последней его отклонили.

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Бизнес
Новости

Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем

Ведомости
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Основатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи возглавил список богатейших японцев в 2019 г., сместив на второе место лидировавшего два года подряд основателя SoftBank Масаеси Сона, сообщает Forbes.

Янаи и его семье принадлежит 44% акций Fast Retailing, материнской компании Uniqlo. За год он увеличил свое состояние на $5,6 млрд – до $24,9 млрд. Несмотря на рост акций SoftBank, состояние Сона увеличилось на $2,1 млрд и составило $24 млрд.

Forbes отмечает, что состояние 31 из 50 богатейших японцев уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Журнал оценил их суммарное состояние в $178 млрд против $186 млрд годом ранее.

Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Стиль жизни
Новости

Умер совладелец «ВСМПО-Ависмы» Владислав Тетюхин

Ведомости
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Бывший президент и совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин скончался 11 апреля после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Этот центр был создан Тетюхиным.

Тетюхин родился в 1932 г. в Москве. После окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 г. стал его гендиректором и акционером, а позже преобразовал в корпорацию «ВСМПО-Ависма» и руководил компанией до 2008 г. В последние годы Тетюхин являлся членом совета директоров и советником гендиректора компании.

Под руководством Тетюхина «ВСМПО-Ависма» сумела выйти из кризиса, в котором оказалась в конце 80-х – начале 90-х гг. Сегодня компания называет себя крупнейшим в мире производителем титана, ее продукция поставляется в 50 стран. «ВСМПО-Ависма» поставляет титан многим авиастроительным компаниям, в том числе Boeing и Airbus.

В ноябре 2006 г. Тетюхин продал более 30% акций «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), в 2012 г. – еще более 3%. В результате его доля снизилась до 0,37%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Полученные от сделок средства Тетюхин вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который специализируется на протезировании суставов. Строительство медцентра обошлось в 4,3 млрд руб., Тетюхин вложил в него 3,3 млрд руб.

В 2012 г. Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Журнал оценил его состояние в $650 млн и поместил на 153-ю строчку рейтинга.

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