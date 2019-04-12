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Uber подала заявку на размещение акций на $1 млрд

Uber Technologies Inc подала в комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное размещение акций (IPO) на $1 млрд. Согласно размещенному на сайте комиссии документу, IPO планируется провести в мае. Организаторами размещения будут Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. Размещение состоится на площадке фондовой биржи в Нью-Йорке.

В заявке компании приводятся отдельные финансовые показатели за 2018 г. Доход Uber в отчетном периоде вырос на 42% и составил $11,3 млрд. На конец 2018 г. ежемесячное число пользователей составляло 91 млн человек, что приблизительно на 30% больше, чем в 2017 г.

В октябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что во время подготовки к IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs оценили стоимость сервиса такси приблизительно в $120 млрд. Uber надеется, что сейчас инвесторы оценят стоимость компании в $100 млрд, писала 10 апреля газета The Wall Street Journal. Ранее источники, знакомые с ходом подготовки к IPO, рассказали Reuters, что Uber собирается провести размещение на сумму около $10 млрд.

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