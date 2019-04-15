Технологии

Новости

«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме мошенничества в рунете

В Роскомнадзор и МВД в апреле поступили жалобы пользователей интернета, ставших жертвами мошенничества под видом «беспроигрышных лотерей» и опросов за вознаграждение. Об этом рассказал «Коммерсанту» неназванный источник.

По его словам, для участия в лотерее или опросе пользователей просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе денег использовалась платежная система Tele2, говорит источник. Оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей, оценил он.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила получение жалоб, но отметила, что установить факты мошенничества возможно только при оперативно-розыскной работе, что не входит в компетенции этого ведомства. МВД не предоставило комментариев.

Жалоб на мошенничество с использованием сим-карт Tele2 в последнее время не было, отметила пресс-служба оператора. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно ведет эту борьбу, подчеркнула она, добавив, что недавно перестала принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и в настоящее время работает с Газпромбанком.

Владелец ChronoPay Павел Врублевский отметил, что платформа заметила аномальный рост денежных переводов у оператора. ChronoPay вынужден был включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели, рассказал Врублевский. Но, добавил он, через несколько недель оператор перестал работать с платформой, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.

Для ограничения подозрительных трансакций операторы устанавливают лимиты по снятию наличных, как правило от 5000 до 15 000 руб. в день и до 400 000 руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ». Как утверждают собеседники газеты на рынке связи, Tele2 установил ограничение в 15 000 руб., однако трансакции можно совершить до 50 в сутки. Оператор указывает, что перевод денег с мобильного счета ограничен 600 000 руб. в месяц, а лимит в день – 100 000 руб.