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В работе «Амедиатеки» произошел сбой из-за ажиотажа вокруг «Игры престолов»

Перед премьерой первой серии последнего – восьмого – сезона сериала «Игра престолов» в работе сервиса «Амедиатека» произошел сбой, пишет TJ.

«Амедиатека» владеет эксклюзивными правами на сериал в России. У пользователей, в частности, возникли проблемы с загрузкой серии, а также с тем, что сервис показывал плашку «Скоро» у уже вышедшей серии.

«Амедиатека» сообщила на своей странице «В контакте» о проблемах с начислением подписок – высокая нагрузка на серверы привела к снижению скорости обработки платежей.

Премьера первой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов», который производит телеканал HBO, состоялась 15 апреля в 4.00 утра мск. Сезон будет состоять из шести серий, последняя выйдет 19 мая.

«Игра престолов» – сериал в жанре фэнтези. Он основан на цикле «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в 2011 г.